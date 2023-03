Las Chivas de Guadalajara sí conocen ya las fechas en que visitará tanto a FC Cincinnati como al Sporting Kansas City al presentarse este jueves el calendario oficial de la fase de grupos en la región Central 3 de la Leagues Cup 2023. Por ello, Rebaño Pasión te adelanta, cuándo debutan lo rojiblancos en el torneo y hasta sus próximo rivales en caso de avanzar de ronda.

La Liga MX y la Major League Soccer (MLS) anunciaron este jueves el calendario de partidos y la llave para las rondas de eliminación directa de la Leagues Cup 2023, que será disputada por los 47 clubes de ambos circuitos: 18 de Liga MX y 29 de MLS. Todos competirán en la Copa que inicia el 21 de julio y hasta el 19 de agosto en escenarios de los Estados Unidos y Canadá.

La Fase de Grupos comenzará el viernes 21 de julio y se extenderá hasta el 31 de julio. Los equipos que avancen competirán en rondas de eliminación directa, iniciando con los Dieciseisavos de Final del 2 al 4 de agosto; seguida por Octavos de Final del 6 al 8 del mismo mes. Ocho equipos competirán en los Cuartos de Final del 11 al 12 de agosto, antes de los partidos de Semifinales el día 15. La final de Leagues Cup 2023 y el partido por el tercer lugar se jugarán el sábado 19 de agosto y determinarán los tres clubes que se clasificarán para la Liga de Campeones de Concacaf 2024.

Chivas, en sus redes sociales, no quiso soltar las fechas de sus partidos de la primera etapa de esta Leagues Cup 2023 al advertir que "aún no sé cuándo me voy a Kansas y a Cincinnati, pero así quedaron las llaves de la Leagues Cup". Pero, ya va. Sí lo saben, porque este jueves se publicó el calendario completo de partidos para esta edición competitiva del torneo y en el que los rojiblancos buscarán revancha en Ohio, luego de la derrota sufrida 3-1 ante Cincinnati FC en agosto de 2022, durante el último Showcase de la cita. Rebaño Pasión te trae las fechas de los partidos del Guadalajara:

Los partidos de Chivas en el Grupo Central 3 de Leagues Cup 2023

Chivas buscará reivindicarse en la Leagues Cup 2023 (IMAGO7)

FC Cincinnati vs. Chivas

El inmueble de Cincinnati tiene capacidad para 26.000 personas (Twitter)

Sede: TQL Stadium

Fecha: 27 de julio

Hora: Por definir

Sporting Kansas City vs. Chivas

El recinto de Kansas City posee un aforo de 25.000 espectadores (Twitter)

Sede: Children's Mercy Park

Fecha: 31 de julio

Hora: Por definir

Chivas, en caso de avanzar de ronda como primero o segundo del Grupo Central 3, se enfrentaría en los Dieciseisavos de Final contra el escolta o líder del Central 4, que agrupa a Nashville SC, Colorado Rapids y Toluca. Sería en los Octavos de Final, donde los rojiblancos pudieran cruzarse con el América o con Chicago Fire, exequipo del técnico Veljko Paunovic, quien ya tiene experiencia en este evento internacional.

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!