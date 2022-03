Hace un par de años, cuando la pandemia había limitado el acceso a los aficionados a los estadios y la incertidumbre era mayor sobre el COVID-19, se disputó el primer Clásico de la historia entre Chivas y América sin público durante los 90 minutos, el cual fue para los capitalinos, pero al final del duelo un hecho dolió más que el propio marcador y es que Oribe Peralta fue a saludar a sus ex compañeros y entre risas e intercambio de camisetas se ganó las críticas de los seguidores rojiblancos.

En el 2020 el Rebaño Sagrado se llevó la derrota 1-0 con un golazo de Giovani dos Santos, pero al término del compromiso la toma de la televisión se dirigió hacia donde estaba el “Cepillo” conversando con los que compartía el vestidor meses antes, sin embargo, esta situación en su momento fue aplaudida por Marcelo Leaño, en ese entonces directivo del equipo rojiblanco.

El ahora estratega de Chivas explicó que en aquel momento felicitó a Oribe por haber mostrado esa amistad y camaradería con los azulcremas, a pesar de que el resultado fue adverso y de que se llevó carretadas de comentarios en contra al considerar que el ex atacante nunca pudo desprenderse de esa nube azulcrema que no lo hizo conectar con los chivahermanos.

"Yo se lo dije a Oribe cuando se dio la situación, yo lo felicité porque eso es el futbol, más allá del dolor que nos puede producir una derrota, el hecho de que yo vaya a saludar a un jugador del equipo rival haya ganado o perdido no quita nada el dolor o la frustración o el coraje. Se habla mucho de ese luto que debe existir, pero somos seres humanos y la amistad trasciende un partido. Imagínate que jugaran dos hermanos, uno de Chivas y América, solo cuando empataran podrían saludarse o estarían enemistados toda la semana. El futbol no es eso, es dentro del campo. Tú quieres que tu equipo gane y yo el mío, después del partido la vida continúa", comentó Leaño en entrevista para TUDN.

Advierte Leaño que no Chivas no se confía

El mal momento que atraviesan los americanistas al ser el colero general de la campaña no es motivante para que en Guadalajara lancen las campanas al vuelo, por lo cual el timonel Marcelo Leaño aseguró que jugarán con mayor compromiso porque en los Clásicos no hay favoritos: "En los Clásicos no hay favoritos, en los Clásicos hay que demostrar en la cancha, no hay que hablar tanto afuera. Es un partido aparte del torneo, la fiesta del futbol, dos grandes referentes y de ninguna manera llegaremos confiados por el momento de América”.

