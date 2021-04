Víctor Vucetich sacó a José Juan Macías en el entretiempo del Clásico Tapatío y la afición de Chivas explotó

El Deportivo Guadalajara se mide con el Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. El mismo es correspondiente a la Jornada 16 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX y la clasificación a la Liguilla podría estar en juego. Por esa razón es más que importante que el Rebaño Sagrado pueda derrotar a los Zorros esta tarde en el Estadio Jalisco.

Sin embargo, el primer tiempo no ha sido para nada bueno por parte de Chivas. Por supuesto que los locales no hicieron nada por marcar un tanto, pero el mal funcionamiento colectivo del equipo de Víctor Manuel Vucetich no ha pasado desapercibido. Y en el comienzo de la segunda etapa los aficionados explotaron...

JJ salió en el entretiempo del Clásico Tapatío (Imago 7)

El DT decidió quitar en el entretiempo a José Juan Macías, quien no ha tenido una actuación destacada al igual que el resto de sus compañeros. El delantero no tocó muchas pelotas y se vio afectado por el mal juego del equipo en general, y aún así ha sido el sacrificado del Rey Midas, quien metió a Ángel Zaldívar.

Ante esta situción, los fanáticos del Deportivo Guadalajara explotaron en las redes sociales pidiendo explicaciones por el cambio de Vucetich. La mayoría de ellos, en desacuerdo con la modificación, exigieron por la continuidad de JJ en el campo de juego y señalaron que el DT debió haber tocado el mediocentro.

Tuits en contra de la modificación

