Todo lo que debes saber del partido: Chivas vs. León por la Jornada 5 del Torneo Grita México Apertura 2021

Las Chivas de Guadalajara ya consiguieron su primera victoria del Torneo Grita México Apertura 2021, luego de imponerse 2-0 al Puebla en la Fecha 2, lo cual apagó un poco las críticas que empezaban a girar entorno al estratega Víctor Manuel Vucetich, pero el fin de semana anterior no pudieron continuar sumando de a tres puntos y se tuvieron que conformar con división de puntos frente a Santos Laguna en el Estadio TSM, con lo cual vuelven a su casa para recibir a León en lo que será una auténtica prueba de fuego por la Jornada 5.

Para el Rey Midas no habrá mañana y partido a partido tendrá que demostrar que la directiva no se equivocó al mantenerlo en el cargo para seguir con el proyecto del Rebaño Sagrado por el siguiente año futbolístico, lo cual le otorga mayor responsabilidad para cumplir con las expectativas y que el cuadro rojiblanco también vaya mostrando una mejoría a partir de los resultados esperados, sin embargo el encuentro del miércoles contra los La Fiera no será nada sencillo.

1. Horario

Chivas vs. León en el compromiso de la Fecha 5 de la campaña denominada Torneo Grita México Apertura 2021, comenzará a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 15 de agosto del 2021.

Guadalajara vs León Argentina: 18/08 23:00 horas Chile: 18/08 22:00 horas Colombia: 18/08 21:00 horas Peru: 18/08 21:00 horas Mexico: 18/08 21:00 horas Estados Unidos: 18/08 19:00 horas PT / 18/08 22:00 horas ET

2. Estadio

El Rebaño Sagrado será local este miércoles en lo que será su tercer compromiso en el Estadio Akron, ya que en su debut contra San Luis cayeron 2-1 y ante Juárez empataron 2-2, por lo que en este duelo buscarán hilvanar la segunda victoria y dejar en el olvido lo que ocurrió ante los potosinos.

3. Árbitro

Adonai Escobedo González será el silbante central y estará acompañado en las bandas por Michel Alejandro Morales y Michel Ricardo Espinoza, mientras que como cuarto silbante estará Alejandro Funk Villafañe y en el VAR será auxiliado por Gerardo Martínez Bravo y Marcos Quintero Huitrón.

4. Uniforme

Las Chivas de Guadalajara será local y por ello utilizará su uniforme estelar con el jersey o camiseta rojiblanca, el short o pantaloncillo en azul marino con vivos en rojos a los costados y las calcetas en color blanco.

5. Transmisión

Chivas vs. León será televisado a través del sistema Izzi para todo México y algunos lugares de Estados Unidos, mientras que en otras regiones de la Unión Americana será transmitido por Telemundo Deportes.