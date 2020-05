"Chofis" López desmiente rumores de ser el contagiado con coronavirus que anunció Chivas de Guadalajara

La directiva de las Chivas de Guadalajara anunció la noche del viernes un resultado positivo entre los 25 exámenes que se realizaron a la plantilla principal rojiblanca, sin mencionar el nombre para resguardar su identidad, por lo que en las redes sociales se dedicaron a señalar al mediocampista Javier Eduardo López como el sospechoso tras su caso de indisciplina al saltarse la cuarentena, por lo que apareció para descartar los rumores de su supuesto contagio.

Jaime Figueroa, director de ciencias aplicadas al deporte en la organización tapatía, habló en una video conferencia con referencia al caso de contagio por Covid-19 que se dio en el redil, el cual quiso dejar en claro que no se debe a que el jugador no haya seguido al pie de la letra el protocolo de cuidado, pues hay muchos factores que pudieron influir y afirmó que "es muy importante que no estigmaticemos al jugador, no sólo por las indisciplinas se da un contagio. Puede ser que alguien fue a entregar comida y esto lo digo porque todos podemos contagiarnos y no por hacer alguna imprudencia". Luego del anuncio, las redes sociales se dedicaron a señalar a la "Chofis" como el principal sospechoso del contagio, tanto que apareció para desmentir los rumores con una historia en su cuenta certificada en Instagram.

López se realizó las pruebas el lunes en verde Valle

El mediocampista ofensivo, en respuesta a los constantes señalamientos que recibió en redes sociales, aprovechó para publicar una historia en la que aparece y afirma que "por si tenían el pendiente, yo no soy el que tiene el covid". Esto, luego que una publicación realizada por su novia lo mostrara en una fiesta incumpliendo la cuarentena y sin cubreboca, lo que motivó a que fuese el sospechoso número uno.

El médico de los rojiblanco reconoció que "el protocolo se sigue moldeando, porque las condiciones van cambiando. Tenemos un caso positivo, este caso es normal, se espera dentro de una pandemia mundial, no sólo tenemos este problema en México. Estamos en coordinación con la autoridad, se dio aviso y nos están ayudando para hacer las cosas como se deben de hacer".

Figueroa estimó que "esperamos que nuestros positivos sean asintomáticos en el caso de los jugadores. Al ser jóvenes y no pasar de los 40 años y la mayoría sin tener patología asociada, van a pasar de noche y no vamos a saber que tuvieron coronavirus. Sí existe la tendencia a que la gente mayor y con enfermedades asociadas sufra de síntomas más fuertes y con peligro de que se compliquen" y agregó que "como el protocolo es flexible, puedes ir a leerlo y ver que hay fechas y cosas propuestas. Nosotros lo podemos ir moviendo y las semanas que tenemos ahí, los podemos ir moviendo. Lo que buscamos es tratar de ajustar y tener entre 4 y 5 semanas, negativisar los grupos: negativos con negativos, positivos en casa y los inmunes entrenando, agruparlos y hacer lo que ya está escrito. La autoridad nos puede decir que no se puede regresar, no hay problema. Vamos a poder iniciar en el momento que sea necesario".