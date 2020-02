"Como vivo, juego": La clave de "Chapo" Sánchez en Chivas

Jesús Sánchez, defensor de las Chivas de Guadalajara, compareció la mañana de este martes a la conferencia de prensa en la ciudad deportiva de Verde Valle, luego de engalanar el once ideal de la séptima jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX y aseguró que "como vivo, juego", para resaltar su valiente actuación del viernes en Tijuana.

El lateral derecho de los rojiblancos, quien casualmente regresaba a la plantilla tapatía para el compromiso en Tijuana al superar una lesión sufrida en la Copa MX y que lo alejó durante 21 días de las canchas, protagonizó una desafortunada jugada a los 16 minutos y en la que resultó con una cortada en su frente, aunque se mantuvo en el campo con una venda y ese desempeño le valió la nominación a la alineación estelar de la fecha.

El "Chapito" Sánchez, quien asistió a una conferencia que tradicionalmente realizaba el entrenador de los tapatíos, señaló que "no me considero un ejemplo, pero sí intento serlo porque soy padre de familia, mi hija me ve, mi hijo empieza a crecer, entonces trato de mantenerme en una línea, tratar de ser yo mismo, pero sin perjudicar a nadie".

El zaguero rojiblanco reconoció que la clave de su permanencia en el redil se debe a "lo que hago todos los días: trabajar, ser perseverante, nunca darme por vencido, son cosas que trato de hacerlas a diario. Yo como vivo, juego y es lo que trato de transmitir. Debe haber algo que me permita estar acá, que puedo aportarle al equipo y por eso sigo estando. Voy a tratar de seguir por esa línea, mejorar todo lo que sea necesario para seguir y estoy muy agradecido con la institucióny lo único que puedo hacer es corresponderle a esta confianza que me dan y tratar de matarme todos los días allá adentro".