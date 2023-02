"Contentos, pero no satisfechos, vamos a seguir exigiendo": Veljko Paunovic tras la victoria de Chivas en el Volcán

El director técnico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunovic, platicó la noche del sábado en la conferencia de prensa tras la importante victoria 1-2 sobre los Tigres UANL en el Estadio Universitario de Nuevo León, para reconocer su alegría por el golpe de autoridad asestado a un rival directo en la tabla de posiciones para afianzarse en la zona alta de la clasificación general tras esta Jornada 9 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, pero afirmó que aún no está satisfecho y advirtió a su plantel que le "vamos a seguir exigiendo".

El estratega serbio del Rebaño Sagrado señaló al extender su racha imbatida a seis fechas, que "en primer lugar, creo que el trabajo de equipo. Siempre, detrás de todos los resultados que hemos obtenido, han sido gracias a un gran compromiso y trabajo del grupo, de toda la gente que está involucrada, no solamente los jugadores; sino los que trabajan alrededor y todo el cuerpo técnico que está apoyando al equipo, pero desde luego que al final los que aplican el trabajo son los jugadores y mérito total por todo lo que han hecho y estamos todos muy contentos, pero no satisfechos, vamos a seguir exigiendo".

Paunovic añadió que la exigencia constante con el resultado: "Tiene que ser nuestro ADN, también tiene que seguir el equipo con hambre, tal y como estuvo hoy y las claves, aparte de todo este gran ambiente que hemos creado; una gran identidad que seguimos enriqueciendo y recuperando el espíritu de este gran equipo, que siempre ha sido históricamente. Por otro lado, el equipo supo golpear primero, golpear fuerte y no solo una vez, sino dos veces, para nosotros la clave es marcar dos goles; evidentemente, tenemos que cuando el rival vuelve y reacciona en la primera parte o hasta el penalti, práctiamente, lo hemos manejado y gestionado muy bien. Lamentablemente el penalti, nos pone en una situación difícil, pero de nuevo, el equipo saca el espíritu, saca los escudos y es capaz de defender el resultado y los tres puntos muy importantes, contra un fanástico rival y en un ambiente muy difícil el equipo ha mostrado un gran carácter".

El estratega serbio, en cuanto al trabajo táctico sobre Tigres UANL, reconoció que "a nosotros nos sirvió hoy. Hemos sido siempre capaces de buscar soluciones al enfrentarnos a equipos fuera de casa, sobre todo, tenemos una gran racha, pero eso no tiene que parar y por otro lado, tenemos que seguir mejorando. Ahora tenemos un partido en casa, a mi siempre me gusta mirar hacia el siguiente (partido) y ya nos vamos enfocando en nuestro rival, sobre todo, cómo crear el ambiente, cómo entusiasmar a la afición en casa para que también podamos darle victorias esta y partidos como este. Alinear a la afición es lo que estamos buscando, seguimos trabajando en esa dirección y queremos aprovechar todos los momentos como hoy, cuando el equipo sale afuera, que se bañen del cariño que el público le dio y de mi parte, solo quiero reforzar que el equipo está trabajando duramente y nuestra afición es muy creyente y los creyentes saben perdonar, por tanto, cuando el equipo tiene momentos difíciles creo que es importante también apoyar y creer y nosotros creemos, en el vestuario todo el mundo cree, está rezando, antes y después del partido, pero no en falso; porque creemos, queremos atraer la buena suerte".

El técnico del Guadalajara, en cuanto a los goles, argumentó que "hubo muchas fases de juego preparadas, el balón parado nos funcionó muy bien, podíamos haber marcado otro gol, de una falta lateral. Luego, el orden que hemos tenido, golpear fuerte y golpear primero. La disciplina que tiene y el compromiso que tiene el equipo, yo estoy muy agradecido, pero no voy a parar de exigir, porque veo que este equipo puede dar mucho más y tienen mucho más por recorrer para ser un equipo campeón, contundente y con autoridad. Y ese es un proceso que todavía va a llevar tiempo, pero partidos como los de hoy, lo que nos vuelve a demostrar es que es capaz de ganar a los campeones o a parar a los campeones, como a Pachuca, pero luego en Monterrey sufriendo, con uno menos. Creo que hay muchas limitaciones, impuestas por quien sea, que este equipo este año está rompiendo y está superando. Eso me encanta verlo".

Paunovic, por último, aseveró que "no creo que este Chivas es un proyecto acabado, nada más partidos como este nos ayudan a fortalecer y forjar las bases, los fundamentos de nuestro equipo, y a partir de aquí vamos a seguir mejorando. Vamos a exigir una mejoría y pienso que la consistencia del mensaje es muy importante reconocer a los chicos las cosas que hacen bien, que vean que nosotros estamos muy involucrados".

