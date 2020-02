Critican a refuerzos de Chivas por escándalos y decepciones

¡SANCIONADOS! ❌�� . Uriel Antuna y Cristián Calderón fueron castigados por la directiva de Chivas por no haber cumplido con el codigo de conducta del plantel. En los últimos días, los jugadores estuvieron involucrados en escándalos extrafutbolísticos y por eso recibieron una sanción económica y deportiva. . "El compromiso y la disciplina son prácticas y valores indispensables para el funcionamiento de un equipo ganador. Es y será siempre convicción de nuestra institución formar y exigir a nuestros jugadores que procuren estos valores en su comportamiento dentro y fuera de la cancha", afirmó el comunicado oficial del club. . ¿Crees que es la decisión correcta? ��

