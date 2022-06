Semestre tras semestre Chivas tiene la misma exigencia: ser campeón. Sin embargo, la competitividad del futbol mexicano, aunado al gran poder adquisitivo que tienen otros clubes suelen complicarle la misión al Guadalajara que suele ser cauteloso al momento de contratar refuerzos, en donde algunos han dejado gratas impresiones con la rojiblanca.

La afición suele exigir torneo tras torneo la llegada de al menos un futbolista que marque diferencia en el Rebaño, en donde los altos precios de los jugadores o en su defecto el deseo de emigrar a Europa complica que los mejores recalen en el conjunto tapatío, aunque otros han llegado con un bajo perfil y se han ido como leyendas.

Desde la llegada de Jorge Vergara en octubre de 2002, el Guadalajara ha hecho decenas de fichajes, de los cuales muchos que han generado grandes expectativas han pasado de noche, mientras que otros más discretos aprovecharon la oportunidad de vestir la camiseta del club más importante de México.

Francisco Palencia

El primer bombazo de Jorge Vergara llegó ya iniciado el Apertura 2003 cuando contrató al Gatillero, quien después de no encontrar acomodo en Europa recibió la oferta del Rebaño y no dudó en tomarla, convirtiéndose en un jugador determinante durante los 2 años que estuvo en el club.

JAM MEDIA

Adolfo Bautista

El Bofo es quizás el fichaje más querido de todos los realizados por Jorge Vergara, ya que siempre expresó su amor por los colores rojiblancos dando demostraciones históricas en Liga Mx y en Copa Libertadores, además de que fue el artífice del título del Apertura 2006 con un golazo contra Toluca.

Diego Martínez

En el Clausura 2006, Chivas apostó por un fichaje de un jugador consolidado en el futbol mexicano, apostándole a Diego Martínez, quien destacó en Necaxa, convirtiéndose en uno de los pilares de la escuadra rojiblanca para conseguir la estrella número 11.

Gonzalo Pineda

Después de brillar con Pumas, el Rebaño decidió fichar al brillante mediocampista que sobresalió por su técnica individual, liderazgo y capacidad de jugar de lateral izquierdo y como mediocampista, dejando una huella imborrable en el Guadalajara.

Rafael Márquez Lugo

Después de unas campañas para el olvido, la directiva de Chivas decidió probar fórmula probadas a la ofensiva en el 2012, por lo que contrataron al atacante que representó dignamente la playera rojiblanca en cada oportunidad, anotando goles cruciales para que el Rebaño tuviera campañas decentes.

Carlos Salcedo

Uno de los jugadores más discretos, pero que fueron un rotundo acierto para Chivas fue Carlos Salcedo, quien estaba en la MLS, pero al llegar al Rebaño destacó a nivel nacional lo que le abrió las puertas de la Selección e inclusive del futbol de Europa.

JAM MEDIA

Carlos Salcido

Aunque es canterano de Chivas, la directiva desembolsó varios millones de dólares para que Tigres se desprendiera de él, siendo el líder, capitán y referente en la defensiva colaborando a la consecución de varios títulos de la mano de Matías Almeyda.

JAM MEDIA

Orbelín Pineda

Después de brillar en Querétaro, el Rebaño adquirió al Maguito en 2016 que pese a ser habilitado como mediocampista con Almeyda, demostró su mejor momento futbolístico y se convirtió en uno de los mejores futbolistas de México.

JAM MEDIA

Alan Pulido

Después de muchas complicaciones en las negociaciones por problemas del atacante con Tigres, Chivas logró fichar a Puligol en el 2016, convirtiéndose en el hombre gol rojiblanco, siendo crucial para el título del 2017, además de que en 2019 se convirtió en campeón de goleo.

Rodolfo Pizarro

Ante la negativa de Pachuca de vender a Hirving Lozano, Chivas negoció por Rodolfo Pizarro, quien por su talento se convirtió rápidamente en el motor del Guadalajara, consiguiendo el título de Liga en el Clausura 2017 en su primera campaña como rojiblanco.

JAM MEDIA

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!