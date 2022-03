La directiva de Chivas ha tomado la decisión: Marcelo Michel Leaño dirigirá todo el Clausura 2022. Los altos mandos del Guadalajara están convencidos de que es necesario darle continuidad al proyecto que está en marcha, por lo que a seis jornadas de que culmine la fase regular, no se tiene contemplado hacer un cambio en el timón; sin embargo, eso no significa que los dirigentes estén contentos con lo mostrado en este semestre.

Una fuente confirmó a Rebaño Pasión que en la cúpula del conjunto rojiblanco se tomó la determinación de hacer un análisis exhaustivo sobre el rendimiento del equipo y de resultados, pero éste se realizará después de que concluya la participación de la escuadra tapatía en el Clausura 2022.

Sin embargo, hay gente que no se encuentra del todo conforme de lo que se ha plasmado en el terreno de juego con Michel Leaño al frente del equipo, sobre todo por la irregularidad que se ha mostrado, en donde el no haber ganado ningún Clásico ha sido un duro golpe, ya que debido a las condiciones en las que se suscitaron ambos partidos se considera que debieron ganarse, por lo menos uno de dichos duelos.

Hasta el momento, Chivas marcha en el décimo lugar general con 13 puntos de 33 disputados, por lo que se aferra a permanecer en zona de Repechaje; sin embargo, los números generales del ‘Ajedrecista’ no son buenos, ya que de 20 duelos dirigidos tiene 5 triunfos, 8 empates y 7 derrotas, con una efectividad del 38.33 por ciento.

¿Marcelo Michel Leaño podría salir antes de que concluya el Clausura 2022?

Tras haber dirigido dos terceras partes del campeonato, Marcelo Michel Leaño no ha obtenido los resultados esperados al frente del Guadalajara pese a su discurso innovador, por lo que un desastroso cierre de torneo podría provocar su salida de la dirección técnica del primer equipo. En el calendario le restan Rayados, Toluca, Cruz Azul, Xolos, Pumas y Necaxa.

