Las Chivas de Guadalajara ya no esperan la llegada de Orbelín Pineda como fichaje para el Torneo Apertura 2022 a pesar de que sostuvieron comunicación con el futbolista e incluso hasta le enviaron un mensaje en redes sociales que se viralizó, en busca de convencerlo para sumarse a la plantilla dirigida por Ricardo Cadena.

Y fue justamente esa publicación, junto a la presión mediática la que provocó indignación en el periodista David Faitelson, quien le pidió al Rebaño Sagrado toda la libertad para que el Maguito siga en Europa tratando de conseguir un sueño de encontrar un club que le ofrezca las oportunidades que merece.

“¿Por qué levantar la mano? Acá estamos Orbelín, acá vas a jugar. Es verdad que no está en la órbita del técnico del Celta, Chacho Coudet porque aparentemente está borrado, pero a lo mejor consigue que el Celta de Vigo lo venda o lo preste a otro equipo que no sea Chivas, porque si regresa a México no se vuelve a ir a Europa, no tengo nada contra Chivas. Me parece vergonzoso el acoso sobre Orbelín Pineda”.

“Ya, Chivas, ya dejen en paz a Orbelín Pineda. Él tiene un sueño europeo. Dejen que lo intente. Dejen de estar ‘fregando”, manifestó Faitelson a través de un video publicado en ESPN, esto unas horas antes de que se empezara a manejar la versión de que el futbolista tomó la determinación de quedarse en el viejo continente para analizar alguna otra opción fuera del conjunto gallego.

Si Orbelín vuelve a Chivas pierde el futbol mexicano

Faitelson reiteró que traer de vuelta a los jugadores nacionales que están tratando de acomodarse en Europa es un claro retroceso para el balompié nacional: “Claro el Guadalajara ve por sus intereses personales. Y al final del día lo que se perjudica es al futbolista mexicano, que el jugador dé el paso, si van al futbol de Europa déjenlos triunfar, déjenlos fracasar, déjenlos sufrir”.

