Para el zaguero de las Chivas de Guadalajara, Cristian Calderón es una realidad que el Atlas es un merecido bicampeón del futbol mexicano, pero les dejó un claro recordatorio para que no se olviden que siguen estando muy lejos de alcanzar la cantidad de campeonatos y la grandeza con la que cuenta el conjunto rojiblanco, por mucho y que no pase por su mejor momento.

El Chicote Calderón aseguró que no pretende crear más enemistad con los Rojinegros,no obstante tampoco dijo algo que no sea verdad, al contarles al los rivales de la ciudad las estrellas que les faltan para ponerse a la par del Rebaño Sagrado que cuenta con 12 títulos de liga por tres de los dirigíos por Diego Cocca, quienes apenas en el 2021 rompieron una sequía de 70 años.

“Si es bicampeón, es bicampeón, ya le tocaba, lo voy a volver a decir, les faltan más estrellas para alcanzarnos, pero bueno prefiero ya no meterme en ese tema. Lo único que se habla de nosotros son cosas negativas, es lo que atraemos por ser Chivas, es lo que nos toca, pero estamos para cambiar eso, el torneo pasado lo hicimos muy bien y este será muy diferente”, explicó el lateral izquierdo en entrevista para TUDN.

"Los que me criticaban me terminaron agradeciendo"

El Chicote recordó la serie de criticas que recibió al inicio de la campaña anterior donde no era titular y esto le provocaba severos reclamos de los seguidores, quienes más tarde le terminaron reconociendo su labor dentro de la cancha cuando cerraron de gran manera el Clausura 2022 con cinco triunfos en siete partidos y convertido en una de las piezas claves en el 11 inicial del técnico Ricardo Cadena.

“A mí me gusta que hablen de mí, pasaba hace tiempo con aficionados, al final me dio para arriba y terminé jugando. Lo dije, agradecido porque el doble de la gente que me tiraban después de haberme puteado en el estado con mensajes, esas mismas personas me agradecían el esfuerzo, eso es lo que me gusta. Tengo mucha confianza en mis compañeros y cuerpo técnico, sé que vamos a hacer grandes cosas”, indicó Calderón.

