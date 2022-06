Nueve meses pasaron para que el Club Guadalajara pudiera renovar el contrato de Alexis Vega por un par de años más, con lo cual la dirigencia lo tiene como uno de sus activos más importantes, el referente ofensivo que mejores resultados les ha dado en los años recientes y ahora se está convirtiendo en el líder dentro del vestidor que podría dictar la manera de conducirse de algunos otros elementos.

Es un hecho que la responsabilidad del Gru ha dejado de ser la de un novato y mucho menos la de un joven con poco conocimiento de lo que significa militar en el Rebaño Sagrado, por el contrario, se ha ganado un lugar dentro de los futbolistas con mayor experiencia que a sus 24 años ha enfrentado los últimos fracasos y también las mieles de algún triunfo significativo.

En recientes días se habló acerca de lo que representa Vega en Chivas, incluso se informó que pudo haber solicitado al técnico Ricardo Cadena que Walter Gael Sandoval no siguiera en la plantilla, lo cual fue desmentido por competo de parte del timonel rojiblanco, pero con esto salta a la luz la importancia que tiene la opinión del atacante en el seno del equipo, ahora que vive su mejor momento como futbolista.

Alexis Vega, un líder natural en Chivas

En este sentido, el periodista David Medrano explicó por qué se puede considerar que Vega es la voz cantante dentro del vestidor de Guadalajara, lo cual desde su punto de vista, no necesariamente tiene que ver con sus cualidades dentro o fuera de la cancha, sino simplemente por el tiempo que lleva en la Perla Tapatía, pues se unió a sus filas en el 2018, es decir, lleva más de tres años en el plantel.

“No sé si se adueñó pero es una cuestión natural, si tú tienes mucho tiempo en un mismo trabajo o mismo equipo vas siendo de los referentes o de los líderes aún cuando no tengas las condiciones, el propio tiempo te va llevando a ser líder y evidentemente Alexis Vega es uno de los líderes en el vestidor de Guadalajara. No está Jair Pereira, no está el Titán (Salcedo), no está Omar Bravo que llegaron a ser los grandes líderes de su vestidor”, comentó el comunicador en su Facebook Live la noche del martes.

