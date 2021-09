Faitelson arremete contra Vucetich: Me extraña de un hombre con su inteligencia

Luego de las polémicas declaraciones de Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas de Guadalajara al indicar que es una desventaja jugar con solo con futbolistas mexicanos, el periodista David Faitelson arremetió con todo sobre el timonel, recriminándole que un personaje con tanta experiencia tenga esta postura sobre el equipo rojiblanco y sobretodo que la manifieste de manera pública.

En una entrevista concedida a TUDN, el Rey Midas reconoció que le ha costado trabajo dar los resultados que se esperan de él, en alguna medida porque no tiene un mercado tan amplio, ya que solo puede utilizar a jugadores nacionales: "Ha sido una desventaja (jugar con puros mexicanos). Es evidente que no puedes tener a los elementos que tú quisieras y por otro lado los que quisieras no te los venden. El nivel que necesita Chivas son cuatro o cinco jugadores muy puntuales que te los venden carísimos”.

Ante ello, las criticas hacia las palabras de “Vucetich” no se han hecho esperar y uno de ellos es el famoso comentarista de ESPN, quien lo juzgó no sólo por el fondo de lo que dijo, sino por el simple hecho de emitir su pensamiento que a simple vista parece políticamente incorrecto acerca del Guadalaara que históricamente nunca ha jugado en la época profesional con futbolistas que no tengas raíces mexicanas.

“Aunque sea una realidad, un entrenador de Chivas no puede decir que “es una desventaja jugar sólo son mexicanos”. Me extraña de un hombre con la experiencia y la inteligencia de Víctor Manuel Vucetich”, fue lo que escribió en su cuenta de Twitter David Faitelson, procando que los internautas se engancharan con sus palabras.

De cualquier manera la popularidad de Vucetich con la afición de Guadalajara nunca ha sido la más elevada, pero con este tipo de comentarios seguramente los que apoyan su proyecto empezarán a dudarlo, sobretodo porque un estratega como Matías Almeyda alguna vez reveló que él creía más en los mexicanos que los propios mexicanos y sus éxitos están a simple vista en las vitrinas del cub con los cinco títulos que conquistió en dos años y medio.