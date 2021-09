Este sería el salario de Matías Almeyda si se concreta su regreso a Chivas

Es complicado pero no es imposible. En el Club Deportivo Guadalajara no hay nadie que no sueñe con el regreso de Matías Almeyda como director técnico, al menos entre jugadores y afición, pero el pequeño obstáculo que se atraviesa en el deseo de todo mundo es el alto sueldo que tendrían que desembolsar por el estratega argentino, quien actualmente dirige al San José Earthquakes de la MLS.

En días pasados se manejó la versión de que Antonio Mohamed estaba prácticamente listo para llegar al Rebaño Sagrado si perdían ante Necaxa, específicamente a petición del director deportivo Ricardo Peláez, aunque también el tema económico salió a la luz, pues versiones extraoficiales apuntan que el “Turco” percibiría un sueldo superior a los 2.5 millones de dólares.

Mientras que el “Pelado” en la MLS está en ese rango aproximadamente, por tal motivo el regreso del argentino se vuelve una situación más que adversa, ya que no sólo sería negociar su alto salario, también esperar a que su situación contractual con el San José concluya o de lo contrario, pagar una cláusula de rescisión de al menos tres millones de dólares, en caso de que lo quisieran negociar a finales de este 2021, ya que tiene un acuerdo con el equipo de Estados Unidos hasta el 2022.

Actualmente Víctor Manuel Vucetich percibe 1.8 millones de dólares anuales, más o menos unos 150 mil dólares mensuales, cifra que deberían aumentar de manera sustancial si quieren contar con los servicios de Almeyda, quien se especula, está en la lista de deseos a largo plazo del director deportivo Ricardo Peláez, aunque todo son versiones sin confirmar.

El paso de Matías Almeyda por Chivas

Matías Almeyda dirigió al Deportivo Guadalajara entre septiembre de 2015 y junio de 2018. Fueron 147 partidos al mando del cuadro rojiblanco: ganó 64, empató 40 y perdió 43. Cosechó 5 títulos en el club: 2 Copa MX (2015 y 2017), 1 Supercopa MX (2016), 1 Liga MX (2017) y 1 Concachampions (2018). Es el segundo DT con más trofeos en la historia de Chivas: solamente se encuentra por detrás de Javier de la Torre (12).

Sueldo de los últimos técnicos de Chivas

Víctor Manuel Vucetich: 1.8 mdd

Luis Fernando Tena: 1.8 mdd

Tomás Boy: 1.8 mdd

José Cardozo: 360 mil dólares