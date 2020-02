Debemos reaccionar ya: Mier alerta de la calificación a la Liguilla

Hiram Ricardo Mier, defensor de las Chivas de Guadalajara, reveló este miércoles que "debemos reaccionar ya" si realmente desean cumplir con el objetivo impuesto de calificar a la Liguilla y que se ha alejado de manera alarmante tras seis jornadas del Clausura 2020 de la Liga MX, por lo que no quieren sumar un sexto torneo a su cadena de ausencias en la Fiesta Grande.

El portentoso central del Rebaño Sagrado compareció este miércoles a una conferencia de prensa, que tradicionalmente se realiza el jueves en la ciudad deportiva de Verde Valle tras la sesión matutina de entrenamiento, pero que se adelantó por el viaje de mañana a la frontera para medirse el viernes a los Xolozcuintles.

Mier, ante el adverso momento que atraviesan los rojiblancos con dos derrotas al hilo, reconoció que "presión no, estamos conscientes que los resultados no son los que teníamos planteados al principio, pero es una buena oportunidad para ir a jugar allá (Tijuana), he leído acerca de los números de Tijuana que es una cancha diferente, un escenario diferente a los demás, pero estamos muy convencidos que el viernes vamos a sacar el resultado".

El zaguero rojiblanco, debido a esa presión extra por una cadena de cinco torneos sin calificar a la Liguilla, afirmó que "estamos pensando en no esperar al término o después de la mitad del torneo (como ocurrió el semestre pasado), es reaccionar ahora. Estamos a tiempo de reaccionar, estamos todos muy parejos en puntos".

El Rebaño Sagrado, que viene de caer el sábado 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Akron por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la reincorporación en el plantel de Jesús Sánchez tras superar su proceso de rehabilitación de una lesión, para visitar el viernes a Tijuana.