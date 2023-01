En medio de las lesiones de Alexis Vega y Antonio Briseño han comenzado a surgir buenas noticias en torno a la recuperación de futbolistas que presentaban alguna lesión, por lo que un jugador fundamental para el conjunto rojiblanco, José Juan Macías, está a punto de reincorporarse a los trabajos con el resto del plantel para ponerse a disposición del estratega Veljko Paunovic.

El atacante del Guadalajara está en la recta final de su recuperación por una lesión de ligamento cruzado anterior, por lo que tras varios meses de rehabilitación, el goleador de 23 años por fin comenzará a trabajar al parejo de sus compañeros a partir de la próxima semana, según confirmó el entrenador serbio.

“Macías, el lunes se va a incorporar al grupo, por lo menos va a hacer una parte del trabajo. Ya tiene prácticamente la alta médica al cien por ciento, por eso lo que queremos es manejar muy bien y gestionar los números que tenemos”, detalló Paunovic en conferencia de prensa.

Por su parte, el estratega europeo confirmó que el deseo de la directiva y del cuerpo técnico es encontrarle acomodo a Santiago Ormeño, por lo que no lo tienen contemplado para este semestre debido a que considera que cuenta con otras opciones por encima de él.

“Hemos hablado con él, el club y nosotros estamos alineados con la decisión, creemos que tenemos opciones, que consideramos que están por delante de él, se le ha comunicado al jugador. Su actitud no ha cambiado en los entrenamientos, no tenemos ningún problema con él. Vamos a respetar su contrato y a él mismo (…) No hay ningún cambio y seguiremos dándole el apoyo que necesita el jugador”, explicó el timonel serbio.

