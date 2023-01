Chivas ha sido blanco de críticas debido al irregular funcionamiento que ha mostrado durante este arranque de Clausura 2023 pese a que ha sumado cuatro puntos de seis posibles, por lo que la crítica se incrementó debido a la reciente lesión de Alexis Vega, por lo que un exjugador del Rebaño fue severo y aseguró que deberían ponerse a “rezar”.

El 10 del Guadalajara se ha convertido en un referente en la plantilla del conjunto rojiblanco gracias a sus goles y asistencias, por lo que al confirmarse que Gru no podrá jugar durante 8 semanas, los especialistas consideran que la escuadra de la Perla de Occidente tendrá más complicaciones en la Liga Mx.

Paco Palencia, exjugador del chiverío, aseguró que el peso ofensivo recaía en Vega, asegurando que no percibe un correcto funcionamiento de la escuadra tapatía, por lo que solo le quedan dos opciones: “rezar” o mejorar.

“La va a tener muy difícil, muy complicada porque Alexis era quien cargaba al equipo al hombro y como funcionamiento no he visto a un Guadalajara que funcione bien colectivamente y recargaba mucho la ofensiva en lo que pudiera sacar Alexis, individualmente (…) Que empiecen a rezar o acelerar el sistema colectivo, porque si no no veo por dónde Chivas pueda empezar a mejorar, aunque los resultados lo han acompañado”, explicó el analista de Fox Sports.

¿Cuándo jugará Chivas contra Toluca?

Tras el empate en San Luis, el Guadalajara ya está preparando el compromiso del próximo sábado 21 de enero, fecha en la que recibirán a los Diablos Rojos en la cancha del Estadio Akron en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

