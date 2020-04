ESPN reporta que el "Pocho" Guzmán no volvería a las Chivas de Guadalajara y se quedaría en Pachuca

Víctor Guzmán, ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara devuelto a los Tuzos de Pachuca, protagonizó este viernes un cruce de reportes de la prensa local que primero aseguró la noche del jueves que había esclarecido satisfactoriamente su escándalo de suspuesto dopaje, pero la cadena internacional ESPN descartó esa información.

El excelso volante tapatío, quien llegó en diciembre al redil como uno de los ocho flamantes refuerzos del Rebaño Sagrado para el Torneo de Clausura 2020, fue retirado de la plantilla rojiblanca sólo un día antes del debut ante FC Juárez y devuelto a Pachuca tras confirmarse el caso de posible dopaje en una analítico adverso de agosto de 2019, cuando pertencecía al club hidalguense.

Guzmán salió de Chivas un día antes del inicio del Clausura 2020

Una publicación escrita por René Tovar para ESPN Digital aseguró que "en medio de las especulaciones en torno a una posible 'salvación' de Víctor 'Pocho' Guzmán de su problema de analítico adverso -oficialmente no sé si se abrió la prueba B- la realidad es que sigue en el proceso de defensa, por lo que hasta el momento el jugador aparentemente no ha recibido ninguna sanción".

La nota de la cadena ESPN agregó que "el caso lo llevan abogados de alto conocimiento en defensa de deportistas que hayan tenido este problema, pero hasta el momento el proceso ha corrido en forma normal sin ningún sobresalto. Otro punto es que gente allegada al jugador aseguró a ESPN Digital que el 'Pocho' es jugador del Pachuca y no se moverá de la institución porque consideran que lo ha tratado de maravilla, pues ha recibido los apoyos del club en todo momento. "No, no.... 'Pocho' ya no sale a ningún lugar se queda en Pachuca. Todavía no sale el veredicto o sea no jodan los medios", expresó una fuente cercana al futbolista desde los comienzos de su carrera en Guadalajara y lo ha seguido frecuentando".

El "Pocho" Guzmán, de 24 años de edad, arrojó el resultado analítico adverso en un control que se realizó el 9 de agosto, durante la cuarta jornada del Torneo de Apertura 2019, luego de un partido entre Pachuca, donde militaba entonces, y los Gallos Blancos de Querétaro. El resultado de los análisis fue confirmado el lunes por la Liga, por Chivas y por Pachuca. Nadie dio a conocer la sustancia detectada en las pruebas, medios especulan que se trata de un alcaloide. El jugador ha pedido respeto y ha guardado silencio.