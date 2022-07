El atacante no ha querido ir a Pachuca y esto tiene detenida la contratación de Santiago Ormeño, quien solo espera que se haga oficial su contratación con los rojiblancos.

Eduardo López no da su brazo a torcer y sigue complicando el panorama para las Chivas de Guadalajara que pretendían utilizarlo como moneda de cambio para anunciar lo antes posible la llegada de Santiago Ormeño, pues Chofis asegura que quiere una segunda oportunidad porque lo han tratado de manera injusta.

Fue en el 2020 cuando supuestamente Chofis López asistió a una fiesta que derivó en una complicada situación donde Dieter Villalpando fue acusado de abuso sexual, ante ello la dirigencia encabezada por Amaury Vergara y Ricardo Peláez decidieron separar del Rebaño Sagrado a varios elementos, entre ellos el talentoso atacante.

A partir de ese momento el hijo de Jorge Vergara aseguró que mientras él estuviera al frente de Chivas, López, José Juan Vázquez, Alexis Peña y obviamente Villalpando nunca volverían a vestir la camiseta rojiblanca, sin embargo, recientemente el jugador oriundo de Torreón dio unas declaraciones que podrían darle el perdón de la directiva, en caso de que estuvieran dispuestos a escucharlo.

La confesión de Chofis que lo dejaría volver a Chivas

De acuerdo al periodista David Medrano, Lalo López explicó sus razones para no aceptar ser moneda de cambio con Pachuca por los servicios de Ormeño y en ahí afirmó que no estuvo presente en la fiesta por la cual fue separado de Guadalajara, situación que daría un giro inesperado a todo esta telenovela que parece no tener fin.

“Chofis ni siquiera ha hablado con la gente de Pachuca porque no quiere salir de Chivas. A él desde el viernes pasado le dijeron ‘Javier hay una muy buena oferta de Pachuca, se te va a respetar tu contrato. Entre Pachuca y nosotros te vamos abogar el contrato y es una buenaopción para ti, habla con ellos’. Y Javier les dijo, ‘yo tengo contrato con Chivas, ustedes fueron injustos conmigo al correrme por una causa en la cual no estuve, en el tema de la fiesta yo no estuve y yo quiero sacarme la espina con Guadalajara porque quiero una segunda oportunidad y tengo contrato’”, fue parte de lo que indicó el comunicador en Marca Gol de Jalisco Tv.

