Javier Eduardo López mejor conocido como la Chofis, no quiere ir al Pachuca como moneda de cambio para lo que resta del Torneo Apertura 2022, con lo cual no se ha podido cerrar la llegada de Santiago Ormeño a las Chivas de Guadalajara, pero la novedad en esta telenovela son las palabras que le dijo a la directiva para negarse a cambiar de aires.

La Chofis volvió del San José Earthquakes de la MLS luego de que concluyera su préstamo en el mes de junio, pero al tener contrato vigente con el Rebaño Sagrado, tenía que reportar en Verde Valle para conocer su futuro y la dirigencia ya lo tenía listo para mandarlo a los Tuzos, después de negociar el fichaje de Santiago Ormeño por lo que resta del 2022 y el primer semestre del siguiente año, sin embargo, López mostró una postura muy bien definida.

Fue el periodista David Medrano en el programa Marca Gol de Jalisco Tv, quien reveló parte de la conversación que sostuvo Lalo López con la dirigencia de Chivas para negarse a ir a los hidalguenses, pues considera que merece otra oportunidad con los tapatíos argumentando que él no cometió la indisciplina por la cual fue separado del plantel en el 2020.

¿Que le dijo Chofis a la directiva de Chivas?

“Chofis ni siquiera ha hablado con la gente de Pachuca porque no quiere salir de Chivas. A él desde el viernes pasado le dijeron ‘Javier hay una muy buena oferta de Pachuca, se te va a respetar tu contrato. Entre Pachuca y nosotros te vamos abogar el contrato y es una buenaopción para ti, habla con ellos’. Y Javier les dijo, ‘yo tengo contrato con Chivas, ustedes fueron injustos conmigo al correrme por una causa en la cual no estuve, en el tema de la fiesta yo no estuve y yo quiero sacarme la espina con Guadalajara porque quiero una segunda oportunidad y tengo contrato’”.

“Oye pero fíjate que… ‘no no hay pero que valga, yo tengo contrato con Chivas y si ustedes no me quieren en el primer equipo mándenme a segunda o a tercera división’”, fue parte de lo que expresó el comunicador y por ello la situación con Ormeño no se ha cerrado, hasta el momento.

