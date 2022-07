¿Por qué Chofis López no quiere renovar con Chivas?: No es por dinero

Eduardo López se ha convertido en el jugador que le ha vuelto a complicar el panorama a las Chivas de Guadalajara y es que por un lado no quiere renovar su contrato con el equipo tapatío para ser parte de la negociación con Grupo Pachuca y enrolarse con los Tuzos lo que resta del Torneo Apertura 2022, lo cual permiitrá hacer oficial la llegada de Santiago Ormeño como el atacante que han esperado desde la semana anterior.

Cuando todo estaba listo para presentar a Ormeño con el Rebaño Sagrado hubo último paso que parecía el más sencillo y que hasta la mañana de este miércoles tiene detenidas las negociaciones con Pachuca, pues Chofis López no tiene la menor intención de extender su acuerdo, el cual termina en mayo del 2023 y desean que se extienda al menos por un año más.

De acuerdo a información el periodista Jesús Bernal, de ESPN, la situación de López va más allá del tema económico, ya que inicialmente se había mencionado que su intención era un aumento de sueldo para renovar con Chivas, pero también quedó claro que hay una inconformidad personal que debe ser resuelta por el dueño Amaury Vergara.

Chofis está molesto por la manera en que ha sido tratado en Chivas

Cabe recordar que en el 2020 Lalo López fue separado de Guadalajara cuando Dieter Villalpando estuvo en el ojo del huracán por una denuncia de abuso sexual por parte de una mujer, luego de una fiesta a la que asistieron algunos elementos como el propio Chofis, José Juan Vázquez, Alexis Peña y Dieter, a partir de ese momento le advirtieron que nunca volvería a jugar con el Rebaño y todo apunta que esa decisión ahora mismo se la está cobrando el atacante, quien desea volver a la Perla Tapatía.

“Chofis quiere un aumento de sueldo y no quieren dárselo, por ello no ha firmado. Su contrato termina en mayo del 2023. Ya ha escalado a un tema personal por como lo ha tratado el equipo donde tuvo la oportunidad de regresar con Marcelo (Leaño), pero ha sido el dueño de Chivas por el tema de indisciplina quien dijo: No más”,explicó el comunicador en Radio Fórmula ESPN.

