Para José Saturnino Cardozo, exentrenador del Club Guadalajara la situación es muy clara con los futbolista actuales y es que muchos ya no son seducidos por la grandeza del conjunto rojiblanco en el que antes pedían una oportunidad y ahora simplemente optan por darle la vuelta no solo por un tema económico, también porque han dejado de pelear por campeonatos.

El estratega paraguayo que dirigió al Rebaño Sagrado entre 2018 y 2019, aseguró que es complicado contratar jugadores no solo por el alto costo en el que los venden, también porque los propios futbolistas prefieren ir a equipos que estén en los primeros lugares de la Liga MX, además, agregó que la cantidad de extranjeros en el futbol mexicano también ha complicado la situación para un equipo que solo juega con elementos nacionales.

“Hay muchos jugadores que no quieren venir tampoco porque cómo van a traer a un jugador de Tigres, de Monterrey que gana muy bien. El jugador dice ‘sigo teniendo contrato en Monterrey tres años más, prefiero quedarme en que hacer un cambio de aires nada más por hacerlo’. Muchas veces Chivas no les garantiza que pueda pelear arriba para buscar un título, muchas veces el jugador no prioriza tanto el dinero, sino que quiere salir campeón. Los jugadores toman la decisión de venir a Chivas porque no ven a un equipo que pueda ser campeón, eso fue lo que nos pasó a nosotros muchas veces buscando jugadores”.

“Cuando uno opina siempre la gente malinterpreta y dice ‘por qué antes peleaba Chivas y ahora no puede’. Porque antes jugaban solamente cuatro extranjeros, aunque hoy se pueden contratar 15 o 16 extranjeros, muchos no tienen la calidad para jugar en algunos equipos. Chivas no tiene mercado para comprar, ahora está sufriendo de un centro delantero, ¿de dónde lo traería?”, explicó Cardozo en La Última Palabra de Fox Sports.

Descarta problemas en el vestidor de Chivas

Por otro lado, el paraguayo dejó de lado las versiones de que podrían haber conflictos dentro del vestidor de Guadalajara, por el contrario, aseguró que en su etapa los futbolistas siempre se comportaron a la altura, pero desconoce por qué no se han dado los resultados esperados aún cuando han pasado por el banquillo entrenadores como Luis Fernando Tena y Victor Manuel Vucetich.

“Los jugadores (de Chivas) son espectaculares, ustedes saben perfectamente que el jugador mexicano es muy unido y le gusta trabajar. No va por los jugadores, no va porque en el vestuario hay problemas, al menos cuando yo estuve, después no sé. Pasaron grandes entrenadores, pasó Vucetich también y no le fue bien, y es uno de los técnicos más ganadores del futbol mexicano”, indicó Cardozo.

