Eduardo Chofis López tardó más de una semana para tomar su decisión de marcharse a Pachuca y dejar de lado su deseo de mantenerse en el Club Guadalajara donde tiene las puertas cerradas desde el 2020 cuando Amaury Vergara afirmó que nunca más vestiría la camiseta rojiblanca mientras él fuera el dueño.

Pero la realidad es que solamente Chofis sabe sus razones para haber pretendido quedarse en el Rebaño Sagrado donde bien sabía que nunca le iban a dar una segunda oportunidad, aunque su relación con la escuadra que lo lanzó al estrellato va más allá del dinero o de algún buen acuerdo contractual, ya que según el periodista David Medrano, López considera que la dirigencia lo trató mal y fue injusta con su sanción.

En este sentido, mientras Lalo López se negaba a firmar una extensión de contrato con Chivas para que lo pudieran intercambiar por Santiago Ormeño, la directiva de los Tuzos intervino para convencerlo de cambiar de aires, ofrecer sus mejores cualidades en la bella airosa y al cabo de unos días todo terminó con un final feliz, porque lo adquirieron de manera definitiva.

La motivación de Chofis para irse de Chivas

“Al final lo entendió, que el fichaje era ganar para todos: primero, porque le quedaba contrato de seis meses con el Rebaño y no había forma de que volviera a vestir la playera rojiblanca, pues el castigo por la indisciplina vino directamente de Amaury Vergara y nadie lo iba a contradecir. Si López no aceptaba jugar en otro equipo, iba a tener que parar medio año, cosa que sería catastrófica para su ya de por sí complicado presente. A Chivas le convenía hacer la transacción ya para que el jugador no se le fuera libre en medio año, así le podía sacar rendimiento y aprovechar para que sirviera de moneda de cambio en la llegada de Ormeño”, fue parte de lo que publicó el Francotirador en el diario Récord.

Precisamente la noche del lunes Lalo López fue presentado ante la afición de los hidalguenses en el encuentro de la Jornada 3 donde recibieron a Mazatlán en la cancha del Estadio Hidalgo y terminaron empatados 1-1, con lo cual el paso del futbolista oriundo de Torreón por la Perla Tapatía se cerró de la mejor manera políticamente hablando, pero con una herida que sigue abierta y que tal vez nunca se logre sanar.

