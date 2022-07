Cuauhtémoc Blanco es sinónimo del americanismo, eso nadie lo puede negar y en las Chivas de Guadalajara deportivamente nunca será bien visto al ser uno de los emblemas del acérrimo rival, pero hubo un momento en su historia que pudo terminar vistiendo la camiseta rojiblanca, así lo reveló el mundialista mexicano que hoy se desempuña como gobernador del Estado de Morelos.

Ángel Coca González fue el descubridor de Blanco Bravo cuando jugaba en una filial de las Águilas de la delegación Azcapotzalco, en la Ciudad de México y a partir de ese momento le dio seguimiento hasta que logró convencerlo de jugar en uno de sus equipos que era en la Delegación Gustavo A. Madero, pues esto le daría la oportunidad de acercarse a Coapa tal y como era su sueño desde niño, sin embargo, el Cuau confesó que antes de todo esto, pudo jugar en el Rebaño Sagrado.

“Me fui con él, quedamos campeones y cuado regreso a la Ciudad de México, me dice ‘sabes qué te voy a llevar a las Chivas’ y yo le dije ¿qué? esta bien no pasa nada. Yo siempre le he ido al América, pero en aquel entonces Ángel el Zurdo López era entrenador de las Chivas y él (Coca) conocía al Zurdo López. Como a los cuatro días me llama y me dice, ‘siempre no nos vamos a las Chivas, nos vamos al América’”, explicó Cuauhtémoc en una entrevista con la conductora de ESPN, Vanessa Huppenkothen.

Más tarde el también integrante del Tricolor en las Copas del Mundo de Francia 1998, Corea y Japón 2022 y Sudáfrica 2010, se encargaría de escribir su propia historia y siempre dejando en claro que sus convicciones fueron mostrar que su talento no tenía límites, no obstante, imaginarlo con Guadalajara resulta complicado con el paso del tiempo, pero es una realidad que habría derrochado talento con la camiseta rojiblanca.

¿A qué se dedica Cuauhtémoc Blanco?

El ídolo de Tepito se retiró de manera oficial de las canchas en el 2016 con el América en un partido ante Morelia, aunque ya tenía varios meses inactivo. Empezó su carrera en 1992 con los azulcremas, club en el que jugó en cuatro etapas distintas. También pasó por el Valladolid de España , Veracruz, Santos, Irapuato, Sinaloa, Lobos BUAP y Puebla, así como por el Chicago Fire de la MLS.

En el 2015 fue elegido como presidente municipal de Cuernavaca y en el 2018 se lanzó para las elecciones estatales donde también consiguió el triunfo y actualmente es el gobernador del Estado de Morelos, aunque es una realidad que al ser una de las grandes figuras del pasado reciente, hace falta que se integre al futbol mexicano en algún cargo directivo o como entrenador.

