No cabe duda que para las Chivas de Guadalajara han sido días muy complicados en todos los sentidos y ahora lo serán más porque se dio a conocer que uno de los dos refuerzos que llegaron para este Torneo Apertura 2022 fue captado en un antro hasta altas horas de la madrugada acompañado de un famoso periodista, aunque no quedó claro el nombre del futbolista.

Para esta campaña el Rebaño Sagrado contrató a Alan Mozo y Fernando el Oso González como sus nuevos elementos, por lo cual no hay muchas opciones respecto al jugador del que se dio a conocer que estuvo de fiesta hasta las cuatro de la mañana el viernes pasado, según informó el periodista de Jalisco TV, Jerónimo Camberos: “Están en mi poder fotografías de un refuerzo que vino a esta ciudad con un importante gerente de deportes. Cuatro de la mañana, el viernes pasado”.

En este sentido, David Medrano lanzó una advertencia al indicar que en cuanto tenga en su poder estas imágenes las va a publicar, debido a que por estas situaciones se denigra la actividad de los comunicadores en México, por ello no queda duda que en los siguientes días se podría conocer el nombre del futbolista de Chivas que fue fotografiado.

“No lo puedo creer, mientras no las vea no lo puedo creer y te digo una cosa si llego a conseguir esas fotos las voy a publicar, porque siempre he defendido que nos den nuestro lugar como periodistas y me he peleado y me han vetado y me he bronquedad, por ese tipo de cosas es que nos pisotean. ¿Cómo un jugador va a estar en un antro a las cuatro de la mañana con un periodista? Escondánlas, con todo y que le tengo mucho aprecio a este periodista, las voy a publicar”, indicó Medrano en el programa Marca Gol.

Chivas vs. Santos: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo?

El Club Deportivo Guadalajara se medirá Santos Laguna, este sábado 16 de julio de 2022 en el Estadio TSM Corona de la ciudad de Torreón, Coahuila, en el marco de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México. La transmisión correrá a cargo de Tv Azteca, TUDN y chivas Tv para todo el territorio nacional, mientras que en Estados Unidos se podrá observar por TUDN USA.