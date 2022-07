Las Chivas de Guadalajara atraviesan un momento muy complicado en el inicio del Torno Apertura 2022 con apenas un punto de seis posibles, un funcionamiento que deja muchas dudas y sobretodo la falta de gol en los duelos ante FC Juárez y la dolorosa derrota del fin de semana anterior contra San Luis, por lo cual la presión aumenta para el entrenador Ricardo Cadena.

El Rebaño Sagrado se meterá a la cancha del TSM para buscar su primer triunfo del certamen ante Santos Laguna y de no conseguirlo el técnico Cadena se meterá en un verdadero problema, donde los nombres de varios candidatos no se harán esperar, pues es una realidad que la directiva no tendrá mucha paciencia como ocurrió con Marcelo Leaño.

En este sentido, existe un candidato natural oara el Rebño Sagrado cada que está disponible y se trata del brasileño Ricardo Ferretti, quien actualmente no tiene trabajo, pero cuenta con los argumentos para cumplir con las expectativas de la institución que llevó al campeonato en el Verano de 1997 en aquella Final frente a Toros Neza.

Gerardo Espinoza se convierte en candidato a Chivas

Ahora bien, no hay que ir muy lejos para buscar una posibilidad en casa por si es necesario cambiar de entrenador antes de lo planeado y se trata de Gerardo Espinoza, quien hace unas semanas se unió a la institución para asumir las riendas de Chivas Tapatío y vaya que ha dado resultados su designación. Aunque cabe recordar que en su etapa como jugador tuvo un paso importante con el Atlas.

Encuesta ¿Crees que Espinoza podría suplir a Cadena? ¿Crees que Espinoza podría suplir a Cadena? Sí, parece que va por ahí el tema No, nada de eso No sé, pero no lo vería mal YA VOTARON 24 PERSONAS

Y es que el conjunto filial de Guadalajara en la Liga de Expansión marcha con marca perfecta en lo que va del torneo con tres victorias en la campaña y la firme convicción de mantener el nivel el resto del torneo. Por ello, de seguir por esta línea no sería nada extraño que tarde o temprano empiece a sonar su nombre para el Rebaño en caso de que el barco no enderece con Cadena.

Resultados de Tapatío

Jornada 1 Tapatío 3-1 Durango

Jornada 2 Tapatío 4-3 a Mineros

Jornada 3 Tapatío 2-0 Morelia

