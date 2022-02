El ex lateral rojiblanco analizó al conjunto actual y lamentó que no haya esa “garra” que tenían en 2017

Edwin Hernández, ex jugador de Chivas, considera que no hay comparación del equipo actual al campeón del Clausura 2017 con Almeyda

El ex lateral y campeón con Chivas en el Clausura 2017, Edwin Hernández, no titubeó en asegurar que esa generación dirigida por Matías Almeyda no puede ser comparada con la actual camada de futbolistas rojiblancos, ya que considera que tienen mentalidad pequeña, situación que le molesta por la institución a la que representan.

"Obviamente le íbamos ir a pegar, y duele porque el equipo que armamos en esa generación sabíamos que teníamos que dejar todo en la cancha, queríamos trascender. Y ver ahorita jugadores sin esa pasión, pues sí duele que se vengan a burlar y les hace falta saber que no están en cualquier institución, deben hacer más porque no lograrán nada importante, pero mentalmente el equipo es muy chico como para poder compararlo con otra generación", declaró el lateral.

El ‘Aris’ analizó al Guadalajara y considera que desde el 2019 se perdió esa esencia, comparando que cuando él estaba en el redil, el equipo dirigido por el ‘Pelado’ se entregaba al máximo, situación que la afición percibía y que considera que no sucede hoy en día.

"Desde 2019 hay malas temporadas, hay un declive fuerte porque este equipo no tiene esencia, puedes jugar bien o mal, pero nosotros sí transmitimos cosas y por eso la gente nos apoyaba pese a que no ganábamos porque teníamos garra, hoy no parece que quieran ganar y a la mejor vendrá un jugador a decir que sí quieren ganar, pero no se nota y no lo demuestran y no le transmiten nada a la gente y esa es la diferencia de mi generación a la de este equipo", concluyó en palabras para La Afición.

¿Cómo le fue a Edwin Hernández con Chivas?

El ex lateral del Rebaño arribó a la Perla de Occidente para el Apertura 2015 proveniente del León, logrando levantar los cinco títulos de la mano de Matías Almeyda; sin embargo, tras la salida del argentino y la llegada de José Saturnino Cardozo tuvo diferencias con el paraguayo y la directiva, saliendo de la institución de cara al Clausura 2019.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!