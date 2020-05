El "Cone" Brizuela se rebela contra el regreso de la Liga MX y entrenar ya en cancha con la pandemia de coronavirus

Isaac Brizuela, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, se rebeló este lunes contra la posibilidad que ha adelantado tanto la Liga MX como el club tapatío de volver a entrenar en cancha, algo que ya ocurre en el viejo continente y reconoció en una entrevista con Mediotiempo que una medida similar en México pudiera significar un mal ejemplo ante la actual pandemia del coronavirus que atraviesa la nación.

El Club Deportivo Guadalajara que había encadenado su cuarto partido sin perder en este semestre al igualar 1-1 con Monterrey, el 15 de marzo y se había mantenido por tercera fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Todo antes de la suspensión del campeonato por la pandemia del coronavirus.

Chivas suma 56 días desde su último partido en la Liga MX

El "Cone" Brizuela en la entrevista con Mediotiempo consideró que los jugadores "somos un ejemplo para muchos. Obviamente por ser figuras públicas y porque muchos nos toman de ejemplo, desde mi punto de vista es mejor regresar a entrenar hasta que nos den luz verde, porque si mucha gente nos ve ya trabajando van a creer que ya terminó y a lo mejor les vale un poquito más".

Chivas, al igual que los demás equipos del futbol mexicano, cumplieron ya 50 días de entrenamientos en línea desde sus hogares, a la espera de los anuncios oficiales del gobierno y la autoridad de salud, que permitiría el regreso a la acción una vez controlada la pandemia y a puerta cerrada, algo que para el volante "no es la misma emoción. El último partido contra Monterrey parecía como algún amistoso, de preparación, porque la gente pone el ambiente; muchas veces hasta te motiva como equipo el escucharlos tan emocionados o ilusionados de alentar a su equipo y eso te da un empujoncito, y no es el mismo sabor, no se viviría de la misma manera".

Brizuela vive en casa la cuarentena con felicidad tras el nacimiento de Ivanna, su primera hija, que llegó justo en plena época de pandemia y reconoció que "me tocó la fortuna que cuando empezaba el encierro nació mi princesa, entonces ha sido para mí una bendición porque la puedo ver las 24 horas" y añadió que "muchos compañeros me comentaban que a ellos cuando les nació les tocó estar de pretemporada o en viajes y bueno, el verla a la semana sí cambiaba mucho, verla todos los días ha sido una gran bendición para mí, hace que se pase muy rápido el tiempo".