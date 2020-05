El Francotirador: Motivos de Chivas para jugar y completar este Clausura 2020 de la Liga MX

La directiva de las Chivas de Guadalajara ha sido una de las muy pocas que se mostraron en contra de la posible cancelación de este Torneo Clausura 2020 a la espera de una decisión definitiva de la cúpula de la Liga MX sobre el futuro de este semestre, por lo que la columna de información filtrada que maneja el diario deportivo Récord: El Francotirador, reportó los motivos de los tapatíos para sostener esta postura ante la contingencia sanitaria que afecta a la nación por la pandemia mundial del coronavirus o Covid-19.

El Francotirador adelantó, sobre la decisión definitiva del circuito, que aún "no está cancelada la Liga MX de forma oficial, no se vayan con esos resbalones de algunos colegas. La votación apenas viene. Les cuento cómo va" y añadió que "la mayoría de mis amigos periodistas y algunos directivos de clubes aseguran que es mañana, pero a mí me contó mi orejotototota de las oficinas en Toluca que es muy probable que la cambien para el viernes, para que tengan más días de análisis de las propuestas. Y es que la cosa está caliente".

Los rojiblancos suman dos meses sin actividad en la Liga MX

La polémica columna de opinión de la versión mexicana del rotativo deportivo refirió este martes a la postura de Chivas de "por qué quieren que se juegue..." y señaló que "del bando de los que quieren seguir, el líder es Chivas, que tiene ya algunas ideas 'locochonas' de mi brother Amaury (Vergara) para poder reactivar. El Rebaño quiere que vuelva el torneo, porque su modelo de negocio está basado ahora en los patrocinios, cuyos pagos recibe según se vaya jugando, así que sin partido no tiene cómo recuperar esa lana. Además, hay que recordar que se fueron de 'shopping' alegre en el pasado mercado de transferencias y ahora tienen varias deudas, por eso es que les urge más que a otro que el campeonato se juegue".

La publicación de El Francotirador continuó y opinó de las pruebas médicas efectuadas esta semana en Verde Valle, tras considerar que "en medio de la decisión en la que se definirá si continúa o no el Clausura 2020, el Rebaño tiene ya planeado continuar con la segunda fase de acondicionamiento. Después de varias semanas trabajando en casa, me cuenta mi orejota rojiblanca que el plan es incrementar las cargas de trabajo pensando en que los futbolistas estén al cien por ciento en tres semanas a un mes".

La columna cerró la parte dedicada a los rojiblancos argumentando que "esta decisión la tomaron aprovechando que en Jalisco el semáforo de contagios está en verde, es decir, hay condiciones para poder comenzar a salir, claro, con las medidas pertinentes. En Chivas continuarán con su plan debido a su convicción de mantenerse en competencia; sin embargo, su plan podría cambiar en las próximas horas si es que mis compadres de la Liga deciden ponerle punto final a este certamen".

