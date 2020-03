El argumento de Tena para reprogramar la visita a Querétaro

Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, reveló este miércoles su argumento para solicitarle a Querétaro la reprogramación de su compromiso en el marco de la undécima jornada del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX y que se disputará durante el torneo Preolímpico de la Concacaf clasificatorio a Tokio 2020, durante una conferencia de prensa en la ciudad deportiva de Verde Valle.

El entrenador del Rebaño Sagrado consideró que "estamos muy contentos que hayan llevado seis jugadores de aquí, porque siempre queremos apoyar a la selección y queremos que nuestros jugadores tengan esa experiencia de jugar una eliminatoria olímpica. Obviamente, a cualquier técnico en el mundo que le quiten a seis jugadores va a pedir un cambio de fecha y en eso está, no ha habido una resolución, no hay ninguna fecha tentativa, ni nada. Están buscando encontrar el justo medio y el acuerdo con Querétaro, pero no hay nada todavía definido".

El "Flaco" Tena, durante la conferencia en Verde Valle, reconoció que "eso lo está viendo Ricardo (Peláez), yo no he hablado con Víctor (Vucetich). Si bien es cierto que tenemos un buen plantel, seis jugadores son muchos, es demasiado seis jugadores y no queremos nosotros ponernos en un plan tampoco de no prestarlos o se van hasta después del partido, cosas así".

El timonel rojiblanco reveló que su petición se basa "con el argumento que nos ha quitado seis jugadores la selección nacional y nosotros estamos tratando de colaborar en todo. Estamos claros que en el reglamento dice que no se puede cambiar las fechas, pero eso nos obligaría a ponernos en otro plan y no queremos, queremos ayudar a la selección y ojalá sean flexibles tanto la Federación (Mexicana) como Querétaro para encontrar una fecha idónea para todos".

Tena desestimó algún tipo de reclamo o problema y señaló que "no queremos llegar a eso, queremos encontrar algo que sea bueno para todos. Nosotros sí queremos prestar a los jugadores, estamos solicitando un cambio de fecha, nada más, ojalá nuestros directivos y los de Querétaro la encuentren, pero no queremos caer en eso que se queden los seis, imagínate para el Jimmy (Lozano) tener que llamar a otros seis, el problema que se arma".