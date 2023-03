El legendario defensor de las Chivas de Guadalajara en el siglo pasado, Fernando Quirarte, se aventó este martes -durante una amena entrevista exclusiva- un atrevido elogio al rendimiento del equipo con el serbio Veljko Paunovic en el banquillo rojiblanco tras superar una mítica racha del argentino Matías Almeyda en el torneo del título conquistado en el Torneo Clausura 2017 y resaltó el desempeño de los integrantes de la plantilla tapatía en este Clausura 2023 de la Liga MX.

El recordado central del Rebaño Sagrado en el título de la temporada 1986-87 platicó este martes con Marca Claro y previo a deshacerse en elogios con el entrenador europeo, luego de aclarar que "yo he sido un crítico de Chivas, en el mejor sentido de la palabra, yo tengo que decir lo que siento, lo que veo, porque no me tiene por qué ganar la camiseta. Sería muy tonto que me ganara la camiseta".

ver también Lo que hizo la afición para enamorar a Paunovic

El Sheriff Quirarte al analizar el rendimiento del Guadalajara en este torneo, reconoció que "yo siento que las cosas (en Chivas) han ido caminando, algunas veces regular, algunas veces bien, como este último partido que me gustó ya más el equipo como equipo, porque ya había tenido algunos partidos que no eran muy bueno como el de Querétaro o Monterrey, pero estamos en el futbol y sabemos que es mejor ganar y seguir trabajando ganando, que trabajar perdiendo".

El legendario defensor rojiblanco, durante su amena plática con Marca Claro, avaló la marca que recientemente superó el Rebaño tras la Jornada 9 y que databa del torneo que coronaron por última ocasión en la institución y aseguró "hoy yo creo que Chivas está teniendo hasta este momento una mejor racha que hasta la que tuvo Matías Almeyda, cuando fue campeón contra Tigres (Clausura 2017). Entonces, yo creo que hay que ir con pies de plomo, hay que ir cauteloso, todavía falta, falta mucho".

Quirarte se deshizo en elogios con el desempeño presentado por el Guadalajara en este Clausura 2023 y refirió que "se ha visto que los muchachos están queriendo entender lo que quiere Paunovic, que la verdad a mi y ustedes lo van a constatar, porque conocen y saben que no es fácil hacer presión alta durante 90 minutos y para eso se necesita tener juventud, tener una excelente condición física y este equipo estoy viendo que todos aprietan, todos corren, todos defienden, todos atacan y eso a mi me da mucho gusto; repito, falta mucho todavía, pero van mejor así a que fueran en último lugar. Estar en tercer o cuarto lugar, ¿cuánto hacía que veíamos a Chivas ahí?".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!