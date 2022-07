El actual director técnico del club Dorados de Sinaloa, Rafael García Torres, fue consultado este lunes y aprovechó la ocasión para enviarle a la directiva de las Chivas de Guadalajara su recomendación de un potente delantero para sustituir al lesionado José Juan Macías en este mercado de pases para el Torneo Apertura 2022 de Liga MX y que le saldría muy barato, pues lo tienen actualmente en su plantel principal.

Los elementos del primer equipo del Rebaño Sagrado regresaron este lunes a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para comenzar a preparar su próximo compromiso: el sábado frente al Atlético de San Luis, en el marco de la Jornada 2 del Apertura 2022 y con la misión de cosechar su primera victoria, para empezar a encaminar el rumbo a la zona alta de la clasificación general y calmar los ánimos de su exigente afición.

La grave lesión del estelar delantero José Juan Macías cambió todos los planes en Chivas y la directiva le busca un sustituto. Dentro de la nómina actual, aparecen opciones, como: Ángel Zaldívar o Sebastián Martínez, pero la recomendación de José Rafael García Torres, entrenador de Dorados y más conocido como Chiquis, fue un poco más allá y resaltó a un jugador que llegó la temporada pasada al Club Deportivo Tapatío, filial rojiblanco en la Liga de Expansión y que espera ansioso por su oportunidad.

El Rebaño busca un posible sustituto para JJ Macías en este Apertura 2022 (Chivas)

Se trata de Paolo Yrizar, quien ya ha tenido pasantías en Liga MX con Querétaro, Xolos y Toluca, aunque fue en Liga Expansión en la que destacó tanto con Dorados de Sinaloa al anotar seis goles en 15 partidos, como con el Tapatío sumó cuatro tantos en 12 presentaciones. Chiquis García, consultado por Mediotiempo, recomendó al atacante, pues resaltó que "tiene muy buena estatura, muy buen remate con la cabeza, sabe manejar bien el balón con las dos piernas, es un jugador a seguir; es joven, tiene 24 años. Es un jugador que le puede servir mucho a Chivas, porque no hay muchos delanteros mexicanos con esa altura, fuerza, tiene técnica. Es un tipo que lo mejor que tiene es su profesionalismo. Ojalá que le vaya muy bien".

Yrizar ya ha visto minutos en Liga MX con Chivas (IMAGO7)

García, quien dirigió a Yrizar en su paso por Sinaloa, argumentó que "llegó con nosotros hace un año; estuvo entrenando tres semanas. Yo tenía el gusto de verlo como rival, pero me impactó mucho cómo trabaja en los entrenamientos; es un tipo totalmente profesional. Al final se me fue al Toluca, faltando dos o tres días para los registros, después regresó, porque no hicieron válida la opción de compra. Dejaron ir a un gran jugador. Viene de nuevo a Dorados a entrenar y pensé que se me iba, pero se quedó. Ha ido evolucionando de muy buena manera".

Yrizar fue figura del Tapatío en el Apertura 2021 (IMAGO7)

Chiquis García aseveró a Mediotiempo que "no hay muchos delanteros mexicanos y qué mejor ejemplo, que llamaron a Rogelio Funes Mori a la Selección. Eso quiere decir que algo está pasando. Paolo es uno de los muchachos que pudiera tener una muy buena carrera, siempre y cuando lo sepan ubicar en la cancha; de pronto lo ponían de extremo derecho y él no es un extremo, es un doble nueve o centro delantero, llegar de atrás con mucha potencia". Y añadió que "Paolo tiene velocidad, habría que darle un buen seguimiento, porque puede ser un jugador importante para México".

El delantero ya debutó con Selección Nacional en un amistoso en 2019 (JAM media)

