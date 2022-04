Después del triunfo de media semana contra Xolos, la afición de Chivas conoció el nombre de Pável Pérez, canterano que está luchando por hacerse de un lugar en el primer equipo del Rebaño; sin embargo, el camino ha sido complicado debido a que sufrió una lesión en el hombro que lo alejó de las canchas durante casi medio año, por lo que Héctor Herrera, actual jugador del Atlético de Madrid le dio un consejo.

Después de hacer su proceso formativo en el Guadalajara, Pável fue enviado al Toledo de la tercera división de España para tener roce internacional, pero una lesión lo marginó de los empastados, pero le dejó grandes enseñanzas.

“En España no me fue bien, me lesioné y estuve fuera casi 6 meses, pero fue una experiencia que todo futbolista quiere tener. Me tocó platicar con Héctor Herrera, me dijo que al principio pensó que era un futbol igual que el mexicano, pero allá cambia todo, los cuidados, los entrenamientos, si en México te cuidas el 100, allá se cuidan al 300 por ciento, hay trabajos extras que yo no hacía y me costaron mucho”, detalló en palabras para el club.

Posteriormente regresó a México, en donde fue enviado a préstamo con el Tepatitlán de la Liga de Expansión, equipo con el que consiguió el título de la categoría; sin embargo, regresó al Rebaño para continuar con su proceso y hacer sus pininos en Primera División.

¿Cuáles son los sueños de Pável Pérez?

El mediocampista dejó en claro que no se conforma con lo conseguido hasta el momento, por lo que desea ser un referente del Guadalajara: “mis retos son consolidarme en Primera División, sumar muchos minutos y ser Campeón con Chivas, también ser un referente y un ejemplo para todos los niños”, concluyó.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!