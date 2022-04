El camino al éxito suele ser complicado en donde muchos desisten ante la primera frustración; sin embargo, hay otros que se sobreponen a las adversidades y consiguen trascender tal y como lo hizo Alexis Vega quien tiene un pasado con Pumas, próximo rival de Chivas.

El atacante del Guadalajara dio sus primeros pasos en el futbol en el conjunto universitario cuando tenía 9 años, teniendo ahí su proceso formativo hasta los 15 años, cuando le dieron las gracias por su estatura, comenzando así un año alejado de las canchas debido a la decepción que sufrió.

“Lo tomé como motivación, tenía nueve años cuando empecé. Ya entrenando con el equipo, a las dos semanas, el técnico me dice que me iban a registrar la siguiente semana. Así empezó mi carrera en la cantera de Pumas. Duré seis años, hasta la Sub 15, defendiendo los colores de Pumas y posteriormente me dieron las gracias. Cuando me dan las gracias de Pumas estaba enfocado en estudiar, tenía que seguir adelante, pero el año que dejo de jugar provisionalmente ya no entrenaba, no era de hacer ejercicio, no jugaba un partido, el futbol había muerto para mí", declaró a TUDN.

Posteriormente acudió a probarse al Toluca, equipo que lo valoró y le dio las facilidades para seguir con su sueño de ser futbolista profesional, llegando en 2019 a Chivas para convertirse en uno de los jugadores más importantes de México, llegando a Selección Nacional e inclusive ganando una medalla olímpica en Tokio.

¿Alexis Vega jugará contra Pumas?

El delantero rojiblanco cumplió con su partido de suspensión por hacerse expulsar el fin de semana anterior contra Cruz Azul, por lo que seguramente será titular en el esquema de Ricardo Cadena, el cual tratará de conseguir su tercer triunfo en fila que le permita a los rojiblancos a subir en la tabla general y seguir soñando con avanzar a la Liguilla o al menos asegurar su pase al Repechaje.

