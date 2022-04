La principal virtud que ha demostrado Ricardo Cadena durante su interinato en Chivas es la coherencia, respetando las posiciones habituales de cada uno de los futbolistas, situación que elementos como Roberto Alvarado agradecen, además de considerar que ha influido en el despertar del Rebaño en este Clausura 2022.

“Me he sentido bien, bastante cómodo. En donde me pongan, he jugado de carrilero o hasta de contención. Me he sentido bien donde me pone el profe Cadena. El equipo ha venido mejorando, no hemos hecho nada del otro mundo, pero ocupamos ganar y me siento bastante feliz, muy cómodo jugando con los compañeros porque hay mucha calidad. Todos están haciendo las cosas muy bien y eso hace que uno tenga más confianza y quiera seguir mejorando día a día”, explicó en entrevista con Telemundo.

Con dos triunfos en fila que fortalecen el aspecto anímico en el Guadalajara, el ‘Piojo’ reconoció que la ilusión de calificar de manera directa permanece presente en el redil, aunque están conscientes de que para ello se requieren de varias combinaciones de resultados.

“Ahorita como está la tabla hay algunas posibilidades y la vamos a pelear hasta donde nos dé, hasta donde podamos llegar. Ojalá se dieran los resultados d ellos otros equipos y los nuestros para estar arriba, pero si no se dan, el poder buscar el Repechaje y estar en la Liguilla”, puntualizó.

¿Afecta la cancha del Estadio Akron para jugar?

Roberto Alvarado admitió que el estado del terreno de juego sí complica los partidos, pero no están dispuestos a poner pretextos, sino a sobreponerse a todo para poder seguir sumando puntos: “sí es un factor, porque la cancha está muy mala. A los que nos toca estar ahí, la cancha sí es un factor para que nos podamos equivocar en un pase o una salida, pero no hay que buscar pretextos y salir a buscar el resultado más allá de la cancha o el clima. Buscar siempre ser positivos y pensar que podemos sacar el resultado”, concluyó.

