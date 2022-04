Hay personajes del mundo futbolístico que suelen dejar una huella imborrable en las instituciones tal es el caso de Néstor de la Torre, quien fungió como Presidente Deportivo de Chivas durante los primeros años de gestión de Jorge Vergara y pilar para la consecución del título del Apertura 2006; sin embargo, para llegar a ese punto requirió de un proceso de muchos años.

El ex directivo rojiblanco reveló la importancia que tuvo Hans Westerhof en el proyecto rojiblanco de la primera década de los años 2 mil, ya que se le encomendó al holandés que creara un proyecto deportivo, mismo que fue el encargado de potenciar al Rebaño durante los años siguientes,

“Para nosotros fue muy importante. A Hans (Westerhof) de alguna forma se le solicitó una metodología de acuerdo a lo que queríamos futbolísticamente. Hans fue importante al desarrollar esa metodología, darle un estilo y una forma a las fuerzas básicas, con requerimientos de disciplina, de entrenamientos de horas de entrenamientos, de horas de partidos. No importaba si no tenías actividad en tu categoría, te ibas una abajo, pero debías tener competencia. No existían las reservas que no juegan. Los grupos eran de 19 jugadores, todos deben de participar. Hans fue importante y me volví un defensor total de lo que había puesto”, explicó en palabras para el programa Tiro Directo.

Elección de entrenador

El ex directivo de Chivas destacólas cualidades que debe tener el entrenador que llegue al equipo, ya que no importa si ha sido exitoso en otro equipo, sino que debe de cumplir con un perfil que le permita lidiar con las limitantes que puede tener el equipo por contar con un mercado de futbolistas tan limitado por ser puros mexicanos

“Los perfiles en Chivas son bien importantes. Puedes traer entrenadores con experiencia, pero con una forma futbolística que es diferente y no quiero decir que se bueno o malo, pero es diferente a lo que Chivas requiere para poder competir en esta Liga, de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a sus políticas. Necesita contrarrestar ese impedimento de tener refuerzos extranjeros con otras cualidades. No vamos a competir ni con dinero, ni con experiencia, ni con llenar cualidades mediate jugadores, sino con: la dinámica, la velocidad, el 2 contra 1, velocidad de aproximación. Eso el perfil del entrenador es bien importante”, detalló.

Armado del equipo

Néstor de la Torre aseguró que Jorge Vergara nunca le dio dinero para adquirir refuerzos, ya que él tenía que buscar la manera de generar ingresos para poder hacer las contrataciones de jugadores y hacer rentable el proyecto, incluyendo fuerzas básicas.

“¿Sabes cuánto dinero me dio Jorge a mi para comprar jugadores? Nunca me dio, yo vendía para poder comprar. Hacía un proyecto financiero de dónde había inversión y retorno. Cómo íbamos a hacer fuerzas básicas para que fuera rentable y diera utilidades por la venta de jugadores. La venta de jugadores, proyección de jugadores”, explicó.

