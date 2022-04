Paulatinamente parece que Chivas está comenzando a salir de la crisis que lo aquejaba y que lo colocó en la parte baja de la tabla general; sin embargo, aún hay miembros de la plantilla del Guadalajara que extrañan a Marcelo Michel Leaño y continúan defendiendo el proyecto del ‘Ajedrecista’ pese a que no consiguió los triunfos para respaldar su proyecto.

Desde la pretemporada y hasta la fecha, varios jugadores del Guadalajara expresaron abiertamente su conformidad con el trabajo del timonel de 35 años debido al trato que recibieron los futbolistas y que les permitió fortalecer el vestidor, por lo que ahora fue Fernando Beltrán quien habló de su ex entrenador asegurando que los culpables de su salida fueron los jugadores que no aprovecharon las herramientas que les brindaba.

“La realidad es que nosotros no queríamos un cambio, trabajamos todos los días y desde que empezó el torneo teníamos un propósito con el técnico que estuvo. Él vino a cambiar muchas cosas acá en Chivas, vino a hacer un grupo tan unido, un grupo tan solidario con todos que lo que a nosotros nos faltó como jugadores fue el darle resultados a él, porque siempre, siempre, nos dio las armas para afrontar los partidos, para salir adelante, ganarlos, tener concentración y nosotros como jugadores tomamos esa responsabilidad y lo dijimos, porque era un técnico que nos aportaba mucho, dentro del grupo. Al final nosotros no le respondimos en el campo”, detalló en un Space organizado por el club.

El ’Nene’ reconoció que los errores que cometieron los futbolistas fueron cruciales para que Michel Leaño no consiguiera esa comunión con la afición, por lo que desde las tribunas se exigió la destitución del joven estratega.

“Sí, tuvimos partidos buenos, tuvimos partidos interesantes donde jugábamos bien, dominábamos casi los 90 minutos, pero esto es de resultados y no le dimos los resultados y no le dimos las armas para demostrarle a la afición que era un técnico que merecía estar aquí y merece estar aquí. No fuimos solidarios con él”, concluyó.

