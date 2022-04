El guardameta del Rebaño dejó en claro que antes de esta racha de triunfos no eran el peor equipo, aunque ahora se enfocan en seguir sumando puntos para estar en la siguiente ronda.

Las dos victorias obtenidas por Chivas recientemente no han generado que en el Rebaño se quiten los pies sobre la tierra, ya que el guardameta rojiblanco Miguel Jiménez reconoció que van paso a paso para tratar de trascender en este Clausura 2022, dejando en claro que antes de esta buena racha no eran el peor equipo pese a los resultados.

“Vamos paso a paso. No se nos venían dando los resultados, tampoco éramos los peores, porque veníamos jugando bien. Ahora con dos victorias que no se nos daban en bastantito tempo. La afición, muy importante, se siente bien que la afición esté ahí apoyándote, eso es un plus más para los jugadores. Vamos paso a paso, queremos llegar a puestos de Liguilla para seguir avanzando y dar un poquito más de alegrías a la afición que se merece esto”, explicó en conferencia el guardameta tapatío.

El ’Wacho’ sabe que la responsabilidad de portar el jersey rojiblanco es pelear los puestos de privilegio, por lo que están concentrados en incrementar su buena racha y doblegar a los Pumas en la cancha del Estadio Akron para seguir soñando con avanzar a la siguiente ronda.

“Chivas siempre tiene que estar en los primeros lugares, demostrar que es uno de los mejores quipos de México. No se nos han dado los resultados, jugábamos bien y nos costaba los resultados. El equipo viene paso a paso, venimos trabajando bien. Pensamos que para mañana poder sacar el buen resultado para ir asegurando ese boleto a la Liguilla”, puntualizó.

¿Se siente titular indiscutible por la inminente salida de Raúl Gudiño?

El guardameta del Guadalajara sabe que debe enforzarse al máximo compita con quien compita, ya que lo más importante es que el Rebaño siga ganando: “uno no tiene su lugar asegurado, uno trata de hacer lo mejor posible donde le toque estar. Lo más importante es Chivas, no los nombres. Uno siempre trata de dar su cien por ciento y si eso me da para estar hí, yo encantado”, concluyó.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!