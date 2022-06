Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, aseguró que vestir la playera rojiblanca "no es para cualquier jugador", porque un día "te alaban" y al otro "te entierran".

El dardo directo de Antonio Briseño al Atlas: En Chivas no solo es ganar, hay que gustar

El potente defensor de las Chivas de Guadalajara, Antonio Briseño, aseguró en una entrevista exclusiva aún en el poblado de Barra de Navidad, que vestir la playera rojiblanca "no es para cualquier jugador", porque un día "te alaban como si fueras Dios" y al otro te crucifican. Lo que le permitió enviarle un venenoso dardo a su exequipo Atlas al comparar que en el redil no se conforman con solo ganar, hay que "también gustar".

La plantilla del primer equipo del Rebaño Sagrado regresó el viernes del poblado de Barra de Navidad, para descansar estos días y ultimar todos los detalles logísticos para emprender viaje el lunes a los Estados Unidos, donde cumplirán con una gira de dos partidos amistosos de preparación frente a Santos Laguna en Salt Lake City y contra el Atlas en Chicago.

El Pollo Briseño fue cuestionado en la entrevista exclusiva con TUDN sobre el reciente bicampeonato conquistado por su eterno rival de ciudad: Atlas y atinó a responder con clase, que "en Chivas las exigencias son diferentes, no nada más ganar, también gustar y estamos en ese proceso. Hay que volver a las bases, creo que un equipo defensivamente más sólido está más cerca de ser campeón y al final (del torneo pasado) se consiguió eso, no se recibieron goles y eso hizo que estuviéramos más cerca de ganar".

Briseño aclaró aquella legendaria premisa que el Guadalajara no es para cualquier futbolista, debido a la presión y la atención mediática que conlleva ser parte del club, por lo que refirió que "aquí a lo mejor es un poco más difícil por todos los reflectores, haces un buen partido y te alaban como si fueras Dios y eso hace que a lo mejor no sea verdad, ni tampoco cuando pierdes eres el peor y te entierran y eres el peor jugador del mundo, tenemos que saber jugar con eso, porque es difícil estar en Chivas, no es para cualquier jugador".

Briseño forma parte del grupo de veteranos del Guadalajara (Chivas)

El defensor central de las Chivas añadió que "ese tipo de cositas hace que el equipo sea diferente, esa experiencia que vamos acumulando y que los jugadores la tienen en el campo y fuera, van siendo referentes, ya tienen voz en el vestidor, nos hace crecer a todos".

