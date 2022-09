El polivalente defensor de las Chivas de Guadalajara, Cristian Calderón, tuvo un momento para desahogar su frustración durante la conferencia de prensa de este jueves en Verde Valle, en el que reconoció las limitadas oportunidades que ha tenido desde su llegada al redil y que venía teniendo en este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX antes de aparecer como suplente en Toluca, también aprovechó para deshacerse en elogios con el desempeño notable de su juvenil compañero Jesús Orozco Chiquete.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, incluído el Chicote Calderón, cumplió este jueves con una sesión de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, previo a la conferencia, para darle los toque finales a los prepararativos de su inmediato próximo compromiso: frente al club América en una nueva edición del legendario Clásico Nacional en el Estadio Azteca, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2022, con la misión de sacar puntos y mantenerse en posición de privilegio para la reclasificación.

El portentoso defensor al ser consultado en la conferencia sobre sus oportunidades y su cómo se siente en el redil desde su llegada en diciembre de 2019, aseguró que "¿Quién no va a estar contento de estar en Chivas? Quizás no ha sido lo que yo esperaba, a lo mejor tener poca o mucha participación o ir midiéndolo en ese sentido, creo que defender esta playera me deja feliz, satisfecho y contento".

Calderón apareció como suplente en la caída ante Tigres UANL (IMAGO7)

El Chicote se extendió en su planteamiento y aprovechó un momento para desahogar su frustración al no contar con un papel más protagónico en la actualidad del Guadalajara y aseguró que "sé que he dejado todo en el campo, quizás no en el tiempo que uno quisiera jugar o a lo mejor no los partidos que uno quisiera jugar, pero las veces que me ha toca entrar, que me ha tocado jugar siempre deseo que me vaya bien y que le vaya bien al equipo". Añadió que "quiero dejar huella en Chivas y obviamente en el futbol mexicano, esperemos que un tiempo así pueda ser, para eso trabajo, para eso estoy insistiendo día a día y dar lo mejor de mi me va a llevar a dejar huella no nada más en Chivas, sino en el futbol mexicano".

Calderón se perfilaba como titular ante Tigres y a último momento pasó al banquillo (Chivas)

Calderón, en cuanto a su paso por el Rebaño, se desahogó al reconocer que "no he visto nada complicado, en estos casi tres años que tengo en Chivas, sí quizás es triste o frustrante no jugar, no tener tanta participación, pero sabemos que es así, no todos los fines de semana vas a poder jugar y es esperar tu oportunidad, creo que se ha visto reflejado en estos últimos partidos: tenía muy poca participación, vengo de no jugar, entro contra Toluca un rato, hice las cosas bien, después me toca ser titular contra Tijuana, vuelvo a repetir contra Puebla, ahora este partido me toca entrar poco. Entonces, esas rotaciones que está haciendo el profe son muy buenas para el plantel".

Se deshizo en elogios con el talentoso Chiquete

Cristian Calderón fue consultado en Verde Valle sobre esa poca actividad y la actualidad del titular como lateral izquierdo: el juvenil canterano Jesús Gilberto Orozco Chiquete, a lo que el Chicote atinó a replicar que "todos sabemos la calidad que tiene, es un jugadorazo, siempre se lo he dicho, entrenamiento a entrenamiento me acerco y se lo digo. Y la verdad, no me molesta que este jugando él, está haciendo las cosas muy bien y lo he felicitado, el equipo va bien y no veo por qué quizás hacer cambios o algo de más, que solo por querernos ver bien a los que no estamos jugando y eso para mi no sería lo correcto, no ver que los resultados y que la felicidad de la afición, de la directiva y del plantel sea ganar. Por ese lado, estoy tranquilo, esperando mi oportunidad de mostrar en el momento que llegue".

