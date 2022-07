El nuevo delantero del Guadalajara no pudo ocultar su felicidad por anunciar su contratación de la escuadra tapatía, asegurando que tiene sed de revancha.

La emoción de portar los colores del club más importante de México es algo que pocos futbolistas pueden experimentar; sin embargo, el nuevo delantero de Chivas, Santiago Ormeño, admitió llegar al Rebaño con mucha emoción y sobre todo con sed de revancha tras ser cortado en 2019 por el cuerpo técnico de Tomás Boy.

“Totalmente, una responsabilidad muy grande. Lo veo como una gran oportunidad. Me había quedado con un mal sabor de boca, ya había estado aquí, por diferentes circunstancias no pude quedarme. Lo veo como una revancha, vengo a aportar. Como delantero se piden goles y me voy a partir el alma para que eso se dé”, aseguró en palabras para Chivas TV.

ver también Chivas ya anunció a Ormeño

El atacante que también defiende a la selección de Perú reconoció que arriba con la ilusión de encontrar su mejor momento futbolístico de su carrera en el Guadalajara, además de hacer una petición a los más de 40 millones de seguidores del conjunto de la Perla de Occidente.

“Llego muy bien, físicamente muy optimo. Como futbolista, pensando que mi mejor versión pudo haber sido en Puebla, pero tengo en mente en llegar a Chivas y mostrar una mejor versión que esa. Pedirle a los chivahermanos que me den el voto de confianza y que voy a dar lo mejor de mi por este escudo”, concluyó.

¿Cuándo debutaría Ormeño?

Tras estampar la firma en su nuevo contrato, Santiago Ormeño se integrará por completo a las órdenes de Ricardo Cadena desde este martes, por lo que sería elegible para salir por lo menos a la banca en el duelo del miércoles contra el León que se jugará en la cancha del Estadio Akron.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!