Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, detalló la filosofía de trabajo del técnico Veljko Paunovic que ha dado resultados en el Clausura 2023 y reflexionó al advertir que "me hizo ver que no sé nada de futbol".

El estelar defensor de las Chivas de Guadalajara, Antonio Briseño, detalló este miércoles la filosofía de trabajo que ha implementado Veljko Paunovic y su cuerpo técnico en el plantel rojiblanco, que ha producido resultados en la víspera de la edición 185 del Clásico Nacional en la Liga MX frente al club América en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2023 y elogió tanto a su entrenador que llegó al punto de reflexionar tras advertir que "me hizo ver que no sé nada de futbol".

El plantel principal del Rebaño Sagrado trabaja esta semana en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para afinar todos los detalles de su convocatoria final para el encuentro más esperado del calendario de esta ronda regular: el sábado frente a las Águilas, cuya delegación aterrizó este miércoles en la Perla de Occidente para afrontar una concentración inédita tres días antes del encuentro y en los que cumplirán con un muy especial día de medios, el jueves, seguido de una conferencia de prensa con los directores técnicos, el viernes.

El Pollo Briseño, durante su intervención vía internet en el programa Tiro Libre que transmite la cadena TUDN, reconoció que "a lo largo de mi carrera he tenido más de 10 entrenadores, cada quien tiene lo suyo y te transmite algo, pero sí quiero hacer hincapié en una cosa, yo pensaba que sabía de futbol y eso que tengo ya dos títulos de entrenador y 11 años de carrera, pero me doy cuenta por lo visto con Paunovic que no sé nada de futbol".

El portentoso defensor del Guadalajara añadió que "táctica y técnicamente hablando, muchos detalles. Creo que la diferencia son los detalles, no deja pasar nada, te lo dice en el momento y te lo explica con videos, todos sabemos a lo que jugamos, lo que se tiene que hacer. No te deja nada al aire y todo tiene un por qué".

Briseño, a pesar de haber disputado ya varias ediciones del Clásico Nacional, admitió a TUDN que "todo jugador tiene nervios; si no tiene nervios, no tiene sangre en las venas, evidentemente. Uno está no ansioso, pero sí motivado y contento de que sea un gran partido. En mi caso vengo de una larga lesión entre comillas, porque me desgarré, ya tuve minutos el partido pasado y este es un Clásico Nacional, estadio lleno en el Akron, no puedo negar que no tengo esas mariposas en el estómago, pero pues siempre con toda la alegría y motivación de ganar que es lo que queremos".

