"El equipo se reforzó bien, ya no hay excusas": Alexis Vega

En medio de la pretemporada que realiza el Club Deportivo Guadalajara en el balneario de Playa del Carmen, el delantero Alexis Vega concedió una entrevista a la cadena TUDN, donde fue enfático en señalar que se acabó el tiempo de las excusas.

"Estoy muy contento, esta nueva ilusión que tenemos entre los compañeros, nos pusimos a pensar y sabemos que tenemos que cambiar el chip, es lo más complicado. Nosotros lo hemos visto, la gente está muy contenta, ilusionada con el plantel que se está armando, faltan refuerzos y sabemos que somos capaces", afirmó el ex Toluca.

Consultado sobre el porqué decayó su rendimiento con el correr del Apertura 2019, el atacante reconoció que "cuando llegué a Chivas me propuse meter 10 goles, jugué solo uno o dos partidos que jugué de centro delantero, todavía no lo he logrado, pero sé que si juego en la posición que me pone el técnico tengo que hacerlo de la mejor manera".

