El entrenador de la Selección Nacional de México, Gerardo Martino, reveló en la conferencia de prensa tras la derrota 1-0 ante su similar de Paraguay, la noche del miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad estadounidense de Atlanta, que aprovechó este partido amistoso para evaluar un experimento que lleva poco tiempo realizando y que beneficiará tanto a las Chivas de Guadalajara como al director técnico Ricardo Cadena.

El argentino, quien clasificó al Tri a la próxima Copa Mundial de Qatar 2022, fue abucheado por los asistentes tras la caída, pero reconoció que no ha pensado en renunciar a su cargo y confía que el grupo podrá superar las críticas, por lo que refirió que "después de este partido y lo que pasó, es casi como si me estoy burlando de la gente y de la situación. No estoy pensando en eso (renunciar), ni me pasa en la cabeza, tenemos un objetivo, y después no hay ni un segundo de mi vida que haya pensado en lo que va a suceder después del Mundial".

El Tata Martino, como se le conoce al experimentado estratega argentino, añadió en la conferencia que "no sólamente el enemigo público, sino el enemigo público número uno. La gente no me conoce, no sabe cómo soy como persona, si supieran como soy como persona, seguramente no me pasaría. La gran preocupación es qué incidencia tiene esto en el grupo de jugadores. El equipo tuvo una fluidez hasta el gol de Paraguay, porque cada vez los jugadores tienen que defender al entrenador y no es bueno, de por sí es difícil ser jugador de selección nacional y ahora tienen que salir a defender al entrenador, no puede ser".

Martino reconoció que los jugadores no pueden salir a defenderlo (IMAGO7)

La crítica y el tono del argentino se volvió más aguda al considerar en su intervención de unos 15 minutos que "noto un entorno que se siente cómodo en esta situación, noto feliz de que algún colega pierda su trabajo. Es una situación atípica, me han tocado momentos buenos y malos, pero escuchar tanta gente de futbol hablar, siempre entre la gente de futbol hay códigos, las cosas se dicen en otros términos, se tiene más cuidado, sobre todo entrenadores y jugadores de futbol, evidentemente no pasa, no sólo conmigo. Hay colegas que han trabajado en México, me tocó ver de fuera los partidos de Cruz Azul, a veces parecía que estaban contentos de que Diego (Aguirre) se vaya al cuarto o quinto partido, no tengo la posibilidad de modificar, vengo de afuera, esperamos que el equipo tenga el reconocimiento por jugar bien".

Martino revela el experimento que beneficiará a Chivas

Alexis Vega y Roberto Alvarado fueron titulares en Atlanta (FMF)

Gerardo Martino, durante su intervención en la conferencia de prensa, hizo una particular revelación táctica y que podrá beneficiar tanto a las Chivas de Guadalajara como al cuerpo técnico que encabeza Ricardo Cadena y confesó que "hoy había una necesidad de observar al Piojo (Roberto Alvarado) en otra posición, hoy buscamos jugar con un centro delantero que ayudará en la espalda de los defensas". Por lo que pudiera darle más polivalencia a su juego con los rojiblancos y acompañar en ataque a Alexis Vega tanto en el Rebaño como en el Tri. El Tata agregó en otras fases sueltas que "ser jugador de Selección es una responsabilidad muy grande, representas a un país. Yo en el vestuario les dije que hicieron un buen primer tiempo" y advirtió que "hoy tenemos un 40-50 % de los que podrían ir a la Copa del Mundo y me quedo tranquilo, porque los vi bien, están listos para el Mundial".

