El nuevo mediocampista estelar de las Chivas de Guadalajara, Víctor Guzmán, fue presentado este martes de manera oficial en el Estadio Akron, junto al delantero Daniel Ríos, como los flamantes refuerzos del primer equipo rojiblanco para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y en su intervención declaró el ilusionante motivo de su merecido regreso al redil, para trazar los "próximos proyectos" de su carrera profesional.

El excelso medio del Rebaño Sagrado, durante su presentación, agradeció la gestión del presidente Amaury Vergara y su equipo para volver tras aquel frustrado traspaso de diciembre de 2019, por lo que reconoció que "lo único que me toca a mí es demostrar, dar lo mejor de mí, con mi liderazgo y agradecer el poder estar aquí. Veljko Paunović es una persona ganadora, que tiene hambre y da mucha confianza. Nos irá muy bien con base a que todos tenemos ganas de levantar copas".

El rendimiento del Pocho Guzmán en el pasado Apertura 2022 con Pachuca generó altas expectativas en su regreso a Chivas y uno que catalogó que "pienso que es algo que me lo he ganado, nadie me lo regaló. Esas expectativas son porque estoy haciendo las cosas bien. Tuve números muy importantes. No se me hace que sea una presión, porque cada fin de semana juego con el corazón. Las expectativas pienso que me las he ganado con mis actuaciones y mi manera de entrenar".

El Pocho Guzmán, sobre su regreso a Guadalajara, advirtió que "lo voy a afrontar de la mejor manera, como lo que es y representa portar estos colores y este escudo, llevarlo a lo más alto, donde se merece. Con mucha madurez, como un profesional, como lo he sido. Con mis actuaciones de cada fin de semana que sea mayor la presión, pero estoy en un lugar privilegiado, no hay mejor manera que demostrarlo dentro del campo".

El mediocampista aseveró su deseo de llevar a Chivas al campeonato y que ello le permita concretar su siguiente objetivo: volver a la Selección de México. Reveló que "me toca dar asistencias y meter goles. Ayuda estar en un equipo tan grande como Chivas, todos te ven, si no es que en todo el Mundo. Ayudará en los próximos proyectos y no estaré tan viejo para el próximo Mundial. Aquí se viene a ganar títulos y si no es así, no eres jugador para esta institución".

