El presidente de Chivas-Omnilife pensó que su molestia con el ex directivo del Rebaño pasaría desapercibido, pero al notar que no fue así habló con su equipo

La reacción de Amaury Vergara ante el acercamiento de José Luis Higuera para saludarlo previo a la ceremonia del Salón de la Fama continúa dando de qué hablar, ya que el propietario del Guadalajara estaría consciente de que actuó de mala manera y decidió conversar con la plantilla de Chivas al respecto.

La relación de la familia Vergara con el ahora socio mayoritario del Atlético Morelia está desgastada por múltiples circunstancias del pasado, en donde se le acusó al ex CEO de Chivas-Grupo Omnilife de buscar obtener un porcentaje del dinero que pidió la institución durante el conflicto legal que sostenía con la señora Angélica Fuentes, según detalló David Faitelson.

Según Mediotiempo, el mandamás de la escuadra de la Perla de Occidente conversó con los miembros del equipo rojiblanco para aclarar lo sucedido, admitiendo que reaccionó de mala manera ante la provocación de José Luis Higuera, quien fuera directivo en el interior del equipo de futbol y de la empresa que fundó Jorge Vergara.

“Por eso la petición de Vergara de que no se le acerque nunca más, algo que para muchos sorprendió, ya que Amaury no es así. El tema del enojo tiene que ver con cuestiones pasadas, pero Vergara quería mantenerse callado sobre el tema. Tras lo sucedido y sin pensar que iba a hacerse tanto ruido en redes y medios, Vergara habló con el plantel de Chivas y les aseguró que se calentó y que no era una buena reacción. Ahora a ver qué pasa con esa relación”, detalló el medio.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío?

El enfrentamiento entre Atlas y Chivas se disputará el próximo domingo 20 de marzo en punto de las 21 horas en la cancha del Estadio Jalisco, en donde se espera que se despliegue un gran operativo policial para evitar que se genere cualquier incidente de violencia en las inmediaciones del recinto de la calzada Independencia en Guadalajara.

