Una mano no cobrada y los errores arbitrales volvieron a perjudicar a Chivas

Sí de algo se habla, y mucho, es de los arbitrajes alrededor del mundo entero. Son varios los países en los que se critica a los árbitros, y ayer los fanáticos de Chivas fueron los primeros en alzar la voz luego de que no se le cobrara un penal que, bajo los ojos del VAR, debería haber sido muy sencillo de identificar y cobrar, algo que podría haber cambiado el partido.

Los Chivahermanos no se cansan de reclamar por los malos arbitrajes, y ayer volvieron a ser víctimas de un error arbitral que claramente condicionó el resultado y el desarrollo de un partido que podría haber cambiado las cosas para el conjunto de Guadalajara en la recta final de la fase regular del torneo Grita México Apertura 2021.

En una de las tantas ocasiones que tuvo el equipo tapatío dentro del área rival, el balón rebotó en varios jugadores, tanto de Chivas como de Tigres, pero en última instancia golpeó el brazo de Juan Pablo Vigón, lo que ocasionó un claro desvio y lo que sin dudas hizo enojar a los fanáticos del Rebaño.

Durante aquel momento, el árbitro ni el VAR decidieron cobrar el penal y finalmente la historia terminó con victoria para los Felinos de Miguel Herrera. Otra de las polémicas del partido tuvo que ver con el gol que le anularon a Jesús Molina por fuera de juego. Las polémicas quedaron descartadas rápidamente, pues enlas repeticiones se veía que claramente la pierna de Molina estaba apenas adelantada de la línea del cuerpo de su marcador.

Lamentablemente, lo que no cobraron quedó en el pasado, y ahora todo queda en mano de Chivas y sus jugadores, que intetarán conseguir una última victoria en la fase regular del camepeonato que les permita acomodarse bien mientras esperan por el resto de los equipos no consiga buenos resultados, peor qud podrín no ayudar.