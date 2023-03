Un reconocido periodista aprovechó su espacio en un programa de televisión para armar la polémica la noche del lunes al proponerle al presidente de las Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara, un exigente reglamento interno para acabar de forma definitiva con las indisciplinas tras debatir sobre el reciente escándalo que generó la presencia de Alexis Vega en una fiesta solo horas después de la contundente derrota ante el América en el Clásico Nacional 185 de la Liga MX, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clauusra 2023.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, bajo el mando del cuerpo técnico que lidera Veljko Paunovic, se trasladó el lunes a los Estados Unidos para tratar de reorganizar las ideas de juego y los planteamientos tácticos, durante toda la semana en la que cumplirán con una gira de dos partidos en territorio californiano, frente a Pachuca y Toluca, para aprovechar esta Fecha FIFA, en la que sufren la ausencia de tres convocados a la Selección de México: Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán y Roberto Alvarado.

ver también Así fue el recibimiento en California

Chivas se mantuvo con su producción de 21 puntos, luego de la contundente caída 2-4 ante América en el Clásico de México en el Estadio Akron, para ser desplazado hasta el séptimo lugar en la tabla general de posiciones al cierre de la Jornada 12 del Clausura 2023. Un traspié que generó mucha polémica en los principales programas de análisis en la televisión y uno de los más candentes debates se produjo la noche del lunes en Futbol Picante, que transmite la cadena ESPN, justo después de revelarse el escándalo de Alexis Vega.



Muchos se imaginaron que se trataba de otra desmedida del siempre polémico Álvaro Morales, pero no. Fue el periodista Adal Franco, quien en tono sarcástico, aventó la épica exigencia al advertir que "yo le propongo a Amaury Vergara que ahora haga un nuevo reglamento en Chivas, donde diga que cada vez que Chivas pierda: Todos castigados en su casa. No desayunan, no comen, no cenan, no ven la tele, nada. Viendo a la pared, todo el día viendo a la pared". Luego, reiteró su propuesta al aseverar: "Amaury, haz este nuevo reglamento. Todos viendo a la pared, en su día libre ¡Castigados!". Una épica exigencia que fue aprobada de forma insólita por Álvaro Morales, quien apenas atinó a afirmar que "está bien, está bien".

Franco, reconocido periodista tapatío de la cadena ESPN, apareció luego en su cuenta personal de la red social Twitter para replicar el extracto del programa Futbol Picante en video, para referirle al propietario del Rebaño: "Estimado Amaury Vergara, para calmar los nervios de algunos -que ni aficionados de Chivas son- que están muy interesados en la vida privada de los jugadores de Chivas te propongo (sarcasmo) este nuevo reglamento. ¡Háganme el favor, ahora si pierden no pueden tener ni vida propia!". ¿Qué opinas de este escándalo de Alexis Vega tras el Clásico Nacional?

