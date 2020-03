El potente mensaje del "Chapito" por #UnDíaSinNosotras en Verde Valle

Jesús Sánchez, defensor de las Chivas de Guadalajara, exteriorizó el ambiente que se vivió este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y envió un potente mensaje durante la realización de la iniciativa #UnDíaSinNosotras o #UnDíaSinEllas en toda la nación.

Estamos de regreso en Verde Valle.



Cada día más fuertes, Rojiblancos ����⚪️ #Chivas2020 �� pic.twitter.com/i3GHOxbpNm — CHIVAS (@Chivas) March 9, 2020

El lateral derecho rojiblanco, quien fue titular el sábado en la victoria en el Clásico Tapatío, se unió a los mensajes de apoyo a la iniciativa que fue promocionada para efectuarse este lunes a lo largo del territorio mexicano, para rechazar la desigualdad y los problemas que atraviesa la nación en cuanto a feminicidios y maltrato femenil.

El "Chapito" Sánchez publicó en sus redes sociales un potente mensaje en el que describió como fue su lunes y refirió que "llegar al club y no encontrarte con las mujeres con las que normalmente te saludas todos los días (aseo, nutriólogas, secretarias y fisios) fue muy extraño. NO está chido sin ELLAS Soy hombre pero me educó una MUJER, tengo Esposa, Hija y Hermanas. Las quiero libres y vivas".

Llegar al club y no encontrarte con las mujeres con las que normalmente te saludas todos los días (aseo,nutriólogas,secretarias y fisios) fue muy extraño.

NO está chido sin ELLAS ��

Soy hombre pero me educó una MUJER, tengo Esposa, Hija y Hermanas.



Las quiero libres y vivas �� — Jesús Sánchez (@_JESG17) March 9, 2020

El Rebaño Sagrado, que viene de imponerse el sábado 2-1 sobre Atlas en la edición 113 del tradicional Clásico Tapatío en el legendario Estadio Jalisco por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con su plantilla completa y en pleno, para este duelo con los Rayados.